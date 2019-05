Les enfants des livres. Promenons-nous dans le Louvre avec les auteurs de la série "Les secrets du Strom"

Le Louvre, ici le 16 septembre 2018 lors des Journées européennes du patrimoine. (DENIS MEYER / HANS LUCAS)

Samedi prochain, le 18 mai 2019, nous fêterons pour la 15e fois déjà, la Nuit européenne des musées, organisée par le Ministère de la Culture.

Grâce au choix d'Anna, 11 ans, nous pouvons nous promener dans les sous-sols de l’un des plus beaux musées du monde, le Louvre, à travers le nouveau roman fantastique de la série Les secrets du Strom, co-écrite par Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas.

Le premier tome de la saison 2 vient de paraître aux éditions Nathan et s'intitule Le labyrinthe des âmes (avril 2018 - à lire à partir de 10 ans). Il peut se lire totalement, indépendamment des autres tomes, et le prochain, c'est un scoop des auteurs, sortira en octobre. Si vous souhaitez lire la première saison, les trois tomes sont parus en format Poche chez Pocket Jeunesse, Le Collectionneur, Les portails d'outre-temps et La 37e prophétie.

L'histoire

Raphaël et Raphaëlle, des faux jumeaux âgés de 15 ans, sont élevés après le décès accidentel de leurs parents, par Tristan, leur parrain. Ce dernier a une vie secrète, il appartient à la Confrérie des Chevaliers de l'Insolite qui protège l'humanité contre toutes sortes de menaces. Les jeunes, devenus apprentis chevaliers dans cette organisation et qui suivent leur formation dans les sous-sols du Louvre, vont apprendre l'existence de la présence d'un traître au sein de la Confrérie et vont devoir passer bien vite de l'apprentissage à la pratique...

Les auteurs

Emmanuelle de Saint Chamas a fait l'Ecole du Louvre, et elle est maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po). Benoît de Saint Chamas est directeur de Cabinet au musée du Louvre. Tous les deux sont Chevaliers des Arts et des Lettres.

Et voici l'intégralité de notre entretien :

Anna, Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas (FRANCE INFO)

Le Labo des histoires

Anna, 11 ans, est laborantine au Labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

La 15e Nuit européenne des musées

Au musée du Louvre justement, en plus de l'accès à l'ensemble des collections, le musée accueille "La classe l’œuvre !" : 8 établissements scolaires parisiens, 6 établissements de l'académie de Versailles, et 2 de l'académie de Créteil proposent des performances dansées (cour Marly, salles grecques) et des présentations d'oeuvres en lien avec leurs projets d'éducation artistique et culturelle (visites contées, lectures de textes, présentations d’œuvres réalisées dans le cadre d'ateliers artistiques...). Retrouvez tout le programme des festivités de cette belle et longue nuit du samedi 18 mai 2019 en suivant ce lien.

15ème Nuit Européenne des Musées (Ministère de la Culture)

Et voici encore d'autres idées de lectures

La belle au bois dormant au musée, d'Amel Khaldi-Bonnaud, éditions Actes Sud Junior (mars 2019, à partir de 5 ans)

Belle... comme cette idée de revisiter ce conte dont on ne se lassera jamais avec, en illustrations, des tableaux ou des œuvres marquantes de l'histoire de l'art que l'on peut voir au musée du Louvre. Encore une raison d'aller y faire une visite !

Dans la même collection, Boucle d'or au musée et Cendrillon au musée.

"La belle au bois dormant", A. Khaldi-Bonnaud (EDITIONS ACTES SUD JUNIOR)

Les mots peints, d'Emmanuel Lecaye et Marc Majewski, éditions Loulou & Cie, l'École des loisirs (mars 2019).

Pour les tous petits : réfléchir, espérer, oser... 20 mots choisis et illustrés avec des tableaux poétiques et plein de fantaisie. Et cette couverture aux belles allures, comme une œuvre de Malevitch...

"Les mots peints", E. Lecaye et M. Majewski (Editions Loulou & Cie - L'Ecole des loisirs)

A Paris, tous les chats sont gris, de Nathalie Infante, éditions Parigramme (février 2019)

A Paris, tous les chats sont gris, sauf Pacha, qui n'est pas gris et qui veut visiter Paris. Il ira même voir le musée du Louvre. Un très joli moment de lecture pour ceux qui aiment les chats... et Panam !

"A Paris tous les chats sont gris", N. Infante (Editions Parigramme)

Le lapin, la nuit et la boîte à biscuit, de Nicola O'Byrne, éditions du Père Castor (février 2019 - à partir de 3 ans)

Petit clin d'oeil pour ceux qui n'aiment pas se coucher. L'histoire de ce jeune lapin qui ne veut pas dormir et veut garder la nuit pour lui tout seul. Quelle drôle d'idée, il n'a qu'à aller à la nuit des musées !

"Le lapin, la nuit, et la boîte àbiscuits", de N. O'Byrne (Editions Père Castor)