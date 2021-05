Le plan de relance de l'UE est-il enfin débloqué ? Pourquoi Biden lâche du lest sur la relance et les impôts ? Les débats de l'éco du dimanche 30 mai 2021

Les débats de l'éco du dimanche 30 mai 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Natacha Valla, doyenne de l’Ecole de Management et de l’innovation de Sciences Po et Philippe Martin, membre du Cercle des économistes et président du Conseil d’analyse économique sont les invités des Débats de l'éco dimanche 30 mai.

Accord des 27 sur le plan de relance UE, et maintenant ?

Le plan de relance européen obtient enfin le feu vert des 27 États membres de l’Union. Il fallait l’unanimité des pays membres pour l’adopter et avec l’accord des Parlements autrichien et polonais, le processus est finalisé. Les 700 milliards d’euros vont enfin pouvoir être débloqués pour soutenir les économies des différents Etats à travers des prêts ou des subventions. Tout est-il réglé pour autant ?

Relance, impôts sur les multinationales : pourquoi Biden lâche du lest ?

Allègement du plan de relance américain de 600 milliards de dollars et abaissement de 21% à 15% du taux d’imposition minimum mondial sur les entreprises pour participer au redressement de l’économie. Mais que se passe-t-il donc à la Maison Blanche ? Est-ce un rétropédalage de Joe Biden ? L’Europe doit-elle en tirer des leçons ?