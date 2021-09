La reprise économique, les conséquences de la crise sanitaire et du contexte géopolitique : les débats de l'éco du samedi 11 septembre 2021

Les débats de l'éco du samedi 11 septembre 2021. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Pour ces Débats de l'éco Emmanuel Cugny reçoit Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste au Bureau d’informations et de prévisions économiques (BIPE) et Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes.

Signes de reprise, la crise est-elle derrière nous ?

L’INSEE a apporté cette semaine des réponses concrètes : la production industrielle a progressé de 0,3% en juillet ; l’emploi salarié, dans le secteur privé, a augmenté de 1,4% au deuxième trimestre avec la création nette de quelque 265 000 emplois. En résumé, la croissance du PIB français devrait dépasser 6% cette année. Que penser de ces indicateurs positifs ? Entre incertitudes légitimes et indicateurs de reprise relativement clairs, où va réellement notre économie ? Quels indicateurs va-t-il falloir suivre de près ?

Le retour au protectionnisme économique ?

Vingt ans après les attentats terroristes du World Trade Center, avec la situation sanitaire et le contexte international tendu, est-ce que l’économie européenne en général et française en particulier sont exposées à un retour du protectionnisme ?

La prise de pouvoir des talibans en Afghanistan va-t-elle redéfinir les grands équilibres géostratégiques internationaux et donc rebattre les cartes sur le plan économique ? Son sous-sol est très riche en métaux rares. Le pays fera l’objet de convoitises de la part de la Chine, de l’Iran et des Etats-Unis. Et quid de la place de l’Europe dans ce contexte ?