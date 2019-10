Brexit : stop ou encore ? Réforme des retraites : vers un rétropédalage du gouvernement ? Les débats de l'éco du 20 octobre 2019

Le dimanche soir, de 17h40 à 18 heures, un membre du Cercle des économistes et le représentant d’un think-tank débattent des grands sujets de l’actualité économique et sociale. Aujourd'hui, Philippe Martin et Jean-Marc Daniel de Sociétal.