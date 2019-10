Brexit : un accord finalement trouvé

Une annonce contrastée après d'interminables négociations. Jeudi 17 octobre, Londres et Bruxelles sont parvenues à mettre en place le Brexit. "C'est un très bon accord, à la fois pour l'Union européenne et le Royaume-Uni", s'est félicité le Premier ministre britannique Boris Johnson. Un enthousiasme que n'a pas partagé Jean-Claude Juncker. "Je suis content de cet accord mais le Brexit me rend triste", confie le président de la Commission européenne.

Un accord pas totalement validé

Londres et Bruxelles ont réussi à s'entendre sur certains points fondamentaux comme la frontière irlandaise. Plutôt qu'une frontière terrestre, l'accord en prévoit une symbolique en terre d'Irlande qui devrait amener à de nombreux contrôles dans les ports. Un accord de libre-échange sera également signé par le Royaume-Uni pour favoriser les entreprises européennes. Dernière étape pour valider cette ultime version du Brexit : le vote du parlement britannique.

Le JT

Les autres sujets du JT