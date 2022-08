Road Trip en Allemagne dans la Sarre avec Audrey Embarek-Rollin

Premier temps fort : le chemin des cimes de la boucle de la Sarre, la rivière qui a donné son nom à cette région. Un chemin qui est un pont, une immense passerelle, "Baumwipfelpfad Saarschleife", a été construite en 2016. Une boucle impressionnante où l’on distingue très bien la forêt qui entoure la rivière. Du haut de ses 23 mètres, elle se faufile parmi les cimes des arbres sur plus d’un kilomètre avant d’arriver à une tour en bois, très moderne, de plus de 40 mètres de haut ! Depuis la tour, on jouit d'une vue imprenable sur le site de la Sarre et le parc naturel Saar-Hunsrück. Par beau temps, on peut même apercevoir la ligne bleue des Vosges.

La boucle de la Sarre, en Allemagne. Un lieu propice à la randonnée. (REFUSE TO HIBERNATE)

Visiter Sarrebruck, la capitale de la Sarre : on la parcourt facilement à pied ou à vélo et on découvre son château sur un éperon rocheux qui surplombe la Sarre. Et l’église de Ludwig (Ludwigskirche) est l’une des plus belles églises baroques d’Allemagne. Avec la Ludwigsplatz et ses demeures bourgeoises, elle fait partie d’un ensemble baroque exceptionnel achevé en 1775. Après leur destruction totale au cours de la Seconde Guerre mondiale, tout a été reconstruit à l’identique.

Le château de Sarrebruck (Saarbrücker Schloss). L'architecture moderne du pavillon central tranche avec les édifices baroques qui l’entourent. (REFUSE TO HIBERNATE)

Où flâner encore à Sarrebruck ? Sur le marché St. Johann, dans le quartier Nauwieser et du côté du mur de Staden (Staden and Gaffitti Wall) rebaptisé "4560 Graffiti Hall-of-Fame", un lieu apprécié des amateurs de street-art.

Explorer l’usine Völklingen. C’est la seule usine sidérurgique au monde datant de l’apogée de l’industrialisation qui ait été entièrement conservée. Aujourd'hui, elle a été transformée en partie en musée. Dans ses salles d'expositions, ce lieu étonnant mêle harmonieusement culture industrielle, art et nature !

L'usine sidérurgique de Völklingen dans la Sarre est classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994. Aujourd'hui, elle organise des expositions qui invitent l’art au cœur de l’histoire. (REFUSE TO HIBERNATE)

Randonnée sur le sentier Urwald Tour, sur le circuit de la forêt vierge. "Cette réserve forestière de 1011 ha était autrefois utilisée pour fournir du bois de charpente aux mines, explique Audrey. Depuis 2002, la sylviculture a été abandonnée et la forêt a totalement été laissée à elle-même. Elle est donc retournée peu à peu à l’état de jungle tempérée et offre maintenant une biodiversité exceptionnelle ! La nature a même repris ses droits sur d’anciens terrils, surnommés les 'Fudjis', ainsi que dans les cratères de bombes de la Seconde Guerre mondiale."

On peut faire une pause en hamac pendant la rando. Des pancartes avec le logo "to stay" sont installées sur les arbres où l'on peut accrocher son hamac.

A moins de dix kilomètres du centre-ville de Sarrebruck, on peut randonner sur le sentier Urwald Tour de 8 km et y faire une sieste dans un hamac. (REFUSE TO HIBERNATE)

