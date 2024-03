VRAI OU FAUX. Y-a-t-il 10 millions de Français non-inscrits ou mal-inscrits sur les listes électorales, comme l'affirme Manon Aubry ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

La campagne pour les élections européennes est désormais lancée. La majorité présidentielle vient tout juste de désigner sa tête de liste, Valérie Hayer, et le chef de file de la liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, a lancé sa campagne lors d'un meeting à Marseille dimanche 3 mars. La participation des électeurs est un enjeu crucial, alors que près de la moitié des Français s'étaient abstenus en 2019. Dans ce contexte, la tête de liste La France insoumise, Manon Aubry, alerte sur franceinfo : "Dans notre pays, il y a 10 millions de personnes qui sont mal-inscrites ou non-inscrites sur les listes électorales, c'est 20% du corps électoral". Vrai ou faux ?

Près de 12 millions de Français ne sont pas inscrits ou mal-inscrits sur les listes électorales

C'est vrai, c'est même un peu plus. Presque 12 millions de Français sont non-inscrits ou mal-inscrits sur les listes électorales, soit 24% des électeurs. Les non-inscrits, ce sont les personnes qui ont le droit de voter mais qui ne sont inscrites nulle part. Les "mal-inscrits", eux, sont enregistrés dans une autre ville que celle où ils résident. Dans le détail, 4,1 millions de Français ne sont pas inscrits sur les listes électorales et 7,8 millions sont mal inscrits.



Il n'y a pas de statistique officielle des "mal-inscrits" en France. Mais un groupe de chercheurs travaille sur le sujet depuis près de vingt ans, et a publié des données après les élections présidentielles de 2012 et 2017. Nous avons contacté Jean-Yves Dormagen, professeur de science politique à Montpellier et président de Cluster17, laboratoire d'études sur l'opinion, qui nous a partagé les derniers résultats obtenus, après l'élection présidentielle de 2022.

Quelque 45% des 25-29 ans sont mal-inscrits

Les chercheurs partent de l'enquête de participation à l'élection présidentielle, menée par l'Insee. Cela permet d'avoir des données solides, car les résultats sont issus des listes d'émargement, en préfecture, il ne s'agit pas de sondage. Pour calculer le nombre de mal-inscrits, les chercheurs comparent les adresses où les électeurs sont recensés et celles où ils sont inscrits.



Le nombre élevé de "mal-inscrits" s'explique par la mobilité de certaines catégories d'électeurs. Les jeunes et les cadres, notamment, déménagent beaucoup et ne font pas toujours les démarches nécessaires pour s'inscrire sur les listes électorales de leur lieu de résidence. Quelque "45% des 25-29 ans sont considérés comme mal inscrits, contre 6% des seniors", indique Jean-Yves Domagen.



Cela "augmente le risque d'abstention". C'est même "le principal facteur", insiste le chercheur. À la présidentielle de 2022, la moitié de ceux qui n'ont voté ni au premier, ni au second tour, étaient mal inscrits. Malgré la réforme de 2016, qui permet de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à six semaines avant l'élection, la situation n'a pas changé.