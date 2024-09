Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 5h55 et 7h34.

C'est une tendance qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux : le "mouth taping". En bon français, le "scotchage de la bouche". Cela consiste, comme son nom l'indique, à se mettre un bout de ruban adhésif sur les lèvres pendant la nuit pour, soi-disant, mieux dormir et augmenter ses capacités respiratoires.

La pratique est même promue par de grands sportifs comme le Britannique Adam Burgess, médaillé d'argent en canoë slalom aux Jeux olympiques de Paris 2024. Dans une interview à Sky Sports, le sportif a affirmé que c'était grâce à cela qu'il avait pu décrocher sa médaille : "Je fais ça depuis sept ou huit ans, raconte-t-il. Corriger ma respiration quand j'avais 25 ans a été décisif pour moi. Ça m'a permis de rester en forme physiquement et mentalement et d'améliorer mes performances."

Aucun bénéfice, voire un danger

En vérité, il n'y a aucune preuve scientifique des supposées vertus du "mouth taping". Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences à l'Inserm, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste du sommeil, assure à franceinfo que se scotcher la bouche n'est pas une solution pour améliorer son sommeil.

Non seulement cela n'empêche pas de ronfler, cela n'aide pas à lutter contre l'apnée du sommeil, mais au contraire cela peut même être assez dangereux parce qu'en se fermant la bouche de force, on s'empêche de respirer. Nous bloquons une voie respiratoire, par conséquent il est encore plus difficile d'oxygéner nos poumons et notre cerveau.

De plus, si jamais notre nez se bouchait pendant la nuit, nous n'aurions plus de voie de respiration de secours et il n'est pas certain que, dans notre sommeil, nous puissions enlever le ruban adhésif, notamment en phase de sommeil paradoxal quand les muscles perdent en tonicité.

Une rumeur comme il y en a souvent

D'autres internautes affirment que se coller un bout de ruban adhésif sur la bouche permet de perdre du poids, ce qui n'est pas prouvé non plus, ou d'améliorer son hygiène dentaire, ce qui est à la marge parce que moins de bactéries entrent dans la bouche.

L'actrice Gwyneth Paltrow, connue pour son penchant pour les soins ésotériques, en a parlé. La championne de tennis Iga Swiatek a même été vue en train de jouer au tennis avec du scotch sur les lèvres pour soi-disant mieux respirer, comme le rapportait le journal Le Parisien il y a un an de cela. Pourtant, il est utile de le répéter, le "mouth taping" est une mauvaise idée. Il s'agit d'une fausse information, comme il y en a des dizaines qui circulent sur les réseaux sociaux.

Chaque année, il y a une nouvelle croyance sur le sommeil, note Armelle Rancillac qui se souvient du "brain tapping" ou "tapotement cérébral". Une méthode consistant à se tapoter à certains endroits de la tête et du corps pour s'endormir vite, qui a eu du succès sur les réseaux en 2023. Non seulement c'est inefficace, selon elle, mais c'est comme si on se donnait des gifles avant de dormir.