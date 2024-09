Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 5h55 et 7h34.

C'est un argument de campagne qui peut paraître surprenant vu de France. Dans un spot publicitaire, Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, parle de son job étudiant à McDonalds dans les années 1980. Une façon de rappeler qu'elle vient de la classe moyenne et de dire qu'elle a dû travailler pendant ses études, comme beaucoup d'Américains.

Cette façon de raconter sa vie a le don d'agacer Donald Trump. Sur son réseau social, Truth Media, il s'exclame : "Kamala a dit qu'elle avait travaillé à McDonald's. C'est faux. Mensonge !" Ses partisans ont repris l'accusation de mensonge en boucle sur les réseaux sociaux. Ils citent l'article d'un média conservateur Washington Free Beacon qui a mené une pseudo-enquête pour vérifier l'information et estime qu'elle est fausse puisque Kamala Harris n'a pas mentionné cette expérience professionnelle sur son CV. Les pro-Trump affirment aussi que McDonald's a démenti l'avoir employée, comme le relate le compte Trump Fact news en français sur X, samedi 31 août .

Aucune confirmation ni démenti

Sauf que c'est faux, McDonald's n'a jamais pris position sur le sujet. Snopes, un média américain spécialisé dans la vérification d'informations, a contacté l'enseigne et n'a jamais eu de retour.

Les journalistes de Snopes se demandent sincèrement s'il est possible de trouver des preuves de ce job étudiant. Il faudrait que la candidate démocrate ait pris une photo d'elle à l'époque, dans les années 1980 où on se photographiait moins qu'aujourd'hui, ou que le groupe McDonald's ait des archives de tous les employés de tous ses restaurants et de toutes ses franchises datant de plusieurs décennies.

Quant à l'absence de mention de cette expérience sur le CV de Kamala Harris, cela ne constitue pas une preuve. Tout le monde ne met pas tous ses emplois passés sur son CV, surtout quand ils n'ont rien à voir avec la carrière que l'on souhaite mener – en l'occurrence, Kamala Harris a fait des études de droit et est devenue procureure par la suite.

McDonald's et le vote des classes populaires

Cette polémique pose une autre question : est-ce qu'on ne se fiche pas un peu des jobs étudiants des personnalités politiques ? Et la réponse semble être : non. Sous ses airs anecdotiques, cette polémique est devenue un argument massif de Donald Trump contre Kamala Harris. L'histoire intéresse des millions et des millions d'internautes. Pour exemple, la publication sur le réseau social X de Peter J. Hasson, patron du Washington Free Beacon, a été vue plus de 17 millions de fois.

Aux États-Unis, McDonald's est un sujet très sérieux et surtout très politique. Ce qui se joue derrière, c'est de savoir qui est le plus proche de la classe populaire et donc qui va emporter les voix des plus modestes lors de l'élection présidentielle à l'automne. Est-ce que ce sera Kamala Harris qui dit venir de la classe populaire et qui a travaillé à McDonald's, ou est-ce que ce sera Donald Trump, le milliardaire qui est accroc au fast-food, qui se met souvent en scène en train de manger des Big Mac pour faire comme les classes populaires, qui a même organisé un banquet constitué uniquement de fast-food quand il était à la Maison-Blanche ?

La désinformation comme stratégie politique

Cette histoire montre aussi à quel point la désinformation est devenue un outil stratégique et politique. Il y a des dizaines et des dizaines de fausses informations, de rumeurs, d'accusations de mensonges visant Kamala Harris depuis l'annonce de sa candidature. Le Vrai ou Faux de franceinfo s'est attaqué à l'une d'entre elles à la fin du mois d'août, selon laquelle la candidate démocrate aurait repris un slogan nazi pendant sa campagne, ce qui est faux. Les articles vérifiant les infox sur Kamala Harris remplissent des pages et des pages du site internet de Snopes. La candidate démocrate à la vice-présidence américaine Tim Walz est aussi visé par une campagne de désinformation, comme le notait franceinfo fin août.

La désinformation massive visant Kamala Harris jette le discrédit sur tout ce que peut dire la candidate démocrate et prend beaucoup de place sur la toile, diminuant l'espace restant pour parler du fond, des programmes, pour débattre des choses importantes.