Vaccination contre le Covid-19 : la France est-elle vraiment "un peu en dessous" de la moyenne européenne, comme le dit Martine Aubry ?

Martine Aubry, invitée de franceinfo mercredi 1er septembre 2021. (FRANCEINFO)

Alors que nous approchons du cap des 50 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose, Martine Aubry, la maire socialiste de Lille, a jugé mercredi 1er septembre sur franceinfo que la France était un peu à la traîne par rapport à ses voisins européens sur la vaccination contre le Covid-19. Elle l'a affirmé, chiffres à l'appui : "On est à peu près dans la moyenne européenne. Je connais bien les chiffres, c'est 70% qui sont totalement vaccinés en Europe. Nous, nous sommes à 65% qui ont une vaccination et 60% qui ont les deux. On est un petit peu en dessous, mais je ne vais pas chicayer la dessus", a-t-elle dit sur franceinfo. Une affirmation fausse, la cellule Vrai du Faux vous explique.

Une confusion entre population adulte et population générale

Martine Aubry, qui dit pourtant "bien connaître" les chiffres, se trompe en mélangeant plusieurs manières de compter. Le 70% de vaccination au sein de l'UE que la maire de Lille évoque a bien été annoncé en début de semaine mais Martine Aubry a visiblement oublié un détail important : ce taux de 70% ne concerne que la population adulte (les plus de 18 ans).

Si on regarde en France la vaccination dans la même catégorie, nous sommes à 80% de Français adultes entièrement vaccinés, selon le ministère de la Santé, soit 10 points de plus que la moyenne européenne.

En clair, Martine Aubry s'est emmêlée les pinceaux en donnant le taux de vaccination dans la population générale, un chiffre forcément plus bas que le taux de vaccination sur une plus petite partie de la population, les adultes.

La France plutôt dans la moyenne haute de l'UE

Contrairement à ce que dit Martine Aubry, la France est aussi plutôt dans la moyenne haute de la vaccination au sein de l'Union européenne. D'après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui met à jour régulièrement les données de la vaccination en Europe, la France est 8e sur 27 pour la vaccination chez la population adulte.

Sur le podium, on retrouve dans l'ordre : Malte, l'Irlande et le Danemark. L'Espagne est devant nous, l'Allemagne et l'Italie derrière. Enfin la Bulgarie est dernière avec moins d'un adulte sur quatre complètement vaccinés.