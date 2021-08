L'UE a atteint son objectif de 70% des adultes complètement vaccinés, annonce Ursula von der Leyen

L'Union européenne a atteint son objectif de 70% des adultes complètement vaccinés, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, sur Twitter, mardi 31 août. L'UE visait la vaccination de 70% des plus de 18 ans avant la fin de l'été.

La Commission européenne, chargée des pré-commandes de vaccins aux laboratoires, avait déjà annoncé le 27 juillet que 70% de la population adulte de l'UE avait reçu au moins une dose.

"Nous ne pouvons nous arrêter là"

En Bulgarie, le taux d'adultes totalement vaccinés est d'environ 20%, 32,8% en Roumanie, 49% en Slovaquie et 58,1% en Pologne alors qu'il atteint 72,5% en France, 70,6% en Allemagne, 76,7% en Espagne, 82,4% au Portugal et 85,5 % en Irlande, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

"Nous pouvons être fiers que notre stratégie vaccinale ait atteint son but, avec la participation des Etats membres et des citoyens", a commenté la commissaire à la Santé Stella Kyriakides. "Mais nous ne pouvons nous arrêter là. Pour être en sécurité, nous devons aller au-delà des 70% en raison des nouveaux variants", a-t-elle averti. "Pour sortir de la pandémie, nous devons vacciner, vacciner, vacciner."

Le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde et désormais dominant, est environ 40% à 60% plus transmissible que le variant Alpha.