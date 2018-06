Le vrai du faux. Non, cette photo ne montre pas Emmanuel Macron avec Brigitte Macron et son premier mari

Le photomontage a été partagé plus de 13 000 fois sur Facebook (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Emmanuel Macron adolescent, tout sourire, juste devant Brigitte Macron et son premier mari André-Louis Auzière : voilà la photo en noir et blanc qui circule sur les réseaux sociaux. Le cliché a été partagé plus de 13 000 fois sur Facebook. La scène se passerait au moment de la rencontre entre Emmanuel et Brigitte Macron. "Le mari, l'épouse et l'amant", indique la légende de cette photo.

Sauf qu'il s'agit d'un photomontage. La photo originale vient du documentaire La stratégie du météore, diffusé sur France 3 en novembre 2016. On y voit effectivement Brigitte Macron poser aux côtés d'un homme à la barbe blanche. Mais devant eux, ce n'est pas Emmanuel Macron.

L'une des images du documentaire La stratégie du météore a été utilisée pour réaliser le détournement (Capture d'écran documentaire La stratégie du météore)

Un internaute s'est donc "amusé" à remplacer le visage de cette dame par la tête du président de la République. Et pour renforcer l'impression visuelle de la différence d'âge, c'est un visage d'Emmanuel Macron enfant qui a été ajouté. Sauf que cette image est beaucoup plus ancienne que son entrée au lycée et sa rencontre avec Brigitte Macron.

L'image d'un Emmanuel Macron enfant a été ajouté sur la potot originale (Capture d'écran documentaire La stratégie du météore)

Par ailleurs, l'homme à la barbe n'est pas André-Louis Auzière, le premier mari de Brigitte Macron. Il s'agit en fait d'un professeur, dont on retrouve la trace sur plusieurs photos de classe du lycée La Providence publiées sur le site copaindavant.

L'homme sur la photo originale est en fait un ancien professeur du lycée La Providence d'Amiens (Capture d'écran copainsdavant)

Selon le service Checknews du journal Libération, qui a interrogé la direction du lycée, il s'agit d'un professeur de français parti à la retraite.

En une photo, il y a donc eu un détournement d'identité, une manipulation graphique et une légende mensongère.