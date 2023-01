Le vrai du faux. Chasse : 30% du territoire français est-il vraiment interdit aux chasseurs, comme l'affirme Willy Schraen ?

Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Selon le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, entre un quart et un tiers du territoire français a été "soustrait à la chasse". franceinfo a vérifié.

Le gouvernement présente ce lundi 9 janvier son "plan chasse", avec notamment une application sur smartphone destinée à renforcer la sécurité des promeneurs. Mais d'après la Fédération Nationale des Chasseurs, il existe aussi de nombreux territoires interdits à la chasse en France.

La FNC a lancé un audit sur le sujet en 2022, elle attend les résultats pour fin 2023 et en attendant, elle a établi une première estimation sur le nombre de ces territoires. "Il y a entre un quart et un tiers du territoire national depuis vingt ans qui a été soustrait à la chasse" , avance le président de la FNC Willy Schraen sur franceinfo. "Cela veut dire qu'il y a des espaces partout où se promener où vous ne verrez jamais un chasseur."

Pourtant, en réalité, il n'existe pas de chiffres officiels sur ces territoires "non-chassés" en France. C'est ce que le Ministère de la Transition Ecologique a répondu à franceinfo quand nous l'avons contacté. S'il existe bien un rapport sur ce sujet qui a été rédigé l'année dernière par l'inspection générale de l'Environnement et du Développement durable, il n'a pas encore été publié. Mais, le ministère est très clair : dans ce rapport, il n'y a pas de chiffrages officiels.

La question complexe des terrains privés

Le problème reste qu'il très compliqué d'évaluer précisément la surface de ces territoires non-chassés car ils recouvrent de nombreuses situations différentes. On trouve d'abord des territoires du domaine public comme des réserves départementales, régionales ou nationales. Les zones proches d'habitations, à moins de 150 mètres d'une maison, sont aussi non-chassées.

Mais il y a surtout le difficile recensement des terrains privés. Un terrain privé intégralement entouré d'une clôture où donc ce qu'on appelle "le gibier à poil", comme les sangliers par exemple, ne peut pas entrer est interdit aux chasseurs. C'est aussi le cas quand le propriétaire du terrain s'oppose à ce qu'on chasse chez lui. Il devient alors un objecteur de conscience cynégétique et doit se signaler par courrier à l'ACCA, l'association communale de chasseurs agrées de sa commune ainsi qu'à son maire. Il est ensuite tenu d'installer des panneaux tout autour de sa propriété. Ce type de situation est d'autant plus difficile à quantifier que les ACCA renouvellent leur périmètre tous les cinq ans, et qu'il n'y a pas toujours les mêmes objecteurs de conscience.