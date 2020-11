Le fondateur et PDG d'Amazon, Jeff Bezos, en septembre 2019. (MICHAEL REYNOLDS / EPA)

Alors qu’Amazon a annoncé jeudi 19 novembre un report du "Black Friday" en France, le numéro un mondial de la vente en ligne n’en reste pas moins l’un des grands gagnants des politiques de confinement face au Covid-19. Le géant américain a vu ses bénéfices bondir en 2020 et son patron Jeff Bezos en a très largement bénéficié. Pour donner une idée de la richesse du PDG d’Amazon, le député La France insoumise Adrien Quatennens a choisi la comparaison suivante : "Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, gagne en six secondes ce que gagne à vie un salarié moyen." Cette affirmation est plutôt vraie et on vous explique pourquoi.

Un calcul basé sur une journée très particulière

C’est le site britannique Unilad qui a publié cette information. On se doute que ses journalistes ne se sont pas basés sur la fiche de paie de Jeff Bezos pour établir leur estimation. Ils ont choisi de partir de l'accroissement de la fortune du milliardaire sur une journée. Pas n'importe quelle journée, le 20 juillet 2020 quand Bezos a vu sa fortune augmenter de l’équivalent de 11 milliards d'euros, grâce à la flambée du cours d’Amazon en bourse, porté par les résultats exceptionnels du groupe grâce aux achats en ligne pendant l’épidémie de Covid-19. Ramené sur six secondes, cela représente 764 000 euros.

Valable pour un salarié occidental

Avec un calcul rapide, on s’aperçoit que 764 000 euros représentent 42 années de salaire, soit une carrière entière, pour une personne qui gagne 1 515 euros net par mois. Pour un travailleur français, le salaire net moyen étant d'environ 2 200 euros par mois, les six secondes de Jeff Bezos représenteraient plutôt 29 ans de carrière.

Cette comparaison a ses limites, notamment car elle est s’opère sur des ordres de grandeur du monde occidental. Pour les salariés en Ethiopie, les plus mal payés au monde, avec environ 30 euros par mois dans des usines textiles, le résultat du calcul est complètement différent. Pour gagner les six secondes de revenus de Bezos, il leur faudrait cumuler 50 carrières professionnelles d'affilé !