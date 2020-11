Le parc Disneyland Paris a-t-il annoncé les véritables dates du déconfinement ?

D'après un visuel massivement partagé ces derniers jours sur Twitter, Disneyland Paris aurait annoncé la date de fin du nouveau confinement (Capture d'écran Twitter)

Après avoir rouvert en juillet dernier, le parc Disneyland Paris a une nouvelle fois fermé ses portes le vendredi 30 octobre, à la suite de l'annonce du nouveau confinement par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat et le gouvernement tablent, pour le moment, sur un déconfinement au 1er décembre prochain. Mais un visuel attribué au parc Disneyland Paris, et largement partagé ces derniers jours surTwitter, semble dire que ce confinement automnal durera quelques jours de plus, jusqu'au début des vacances de Noël le 19 décembre prochain . Un message notamment relayé par le sportif Philippe Croizon.

De nombreux internautes laissent entendre que Disneyland Paris a annoncé les véritables dates de ce second confinement (Capture d'écran Twitter @Philippecroizon)

Une ouverture "soumise aux décisions gouvernementales"

Premier constat à la vue de ce visuel, il ne s'agit pas d'un message officiel diffusé par le parc d'attractions mais d'une production d'ED92, un site animé par "une team de passionnés qui veut partager la magie de Disney". Les dates indiquées par ED92 sont correctes mais le communiqué de Disneyland Paris est un peu plus précis et indique que ceci : "Nous espérons être ouverts pendant cette période, si les conditions sont réunies et les décisions gouvernementales le permettent".

Il ne s'agit donc pas d'une annonce de réouverture du parc mais d'un espoir de pouvoir accueillir du public pour les vacances de Noël, période importante en termes de fréquentation pour les parcs de loisirs. Disneyland Paris n'est d'ailleurs pas le seul à ouvrir ses réservations pour des séjours du 19 décembre au 3 janvier. C'est également le cas du Futuroscope près de Poitiers ou encore du Parc Astérix, qui précise également que "l'ouverture du parc sur cette période reste soumise aux décisions gouvernementales".

Réservation obligatoire pour espérer entrer dans les grands parcs d'attraction

Pourquoi anticiper une ouverture à Noël ? Les parcs d'attractions misent évidemment sur les fêtes de fin d'année pour espérer relancer une fréquentation qui est restée faible depuis leur réouverture en juin et juillet dernier, notamment chez Disney comme le montre ce reportage de France 3.

Par ailleurs, l'ouverture des réservations pour les vacances de Noël est liée au protocole sanitaire mis en place dans les principaux parcs d'attractions en France. Pour mieux contrôler le nombre de visiteurs quotidiens, ils ont mis en place un système de réservation obligatoire. Disneyland, le Parc Astérix ou encore le Futuroscope ont donc décidé de ne pas attendre le dernier moment et l'annonce d'une date de déconfinement pour ouvrir leurs réservations.