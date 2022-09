Guerre en Ukraine : attention à ces images censées montrer "35 kilomètres de bouchons" à la frontière entre la Finlande et la Russie

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Les Russes fuient-ils en masse vers la Finlande depuis mercredi, jour de l'annonce de la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine pour aller combattre en Ukraine ? C'est ce que tend à montrer une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. On voit une file de voitures à l'arrêt dans un embouteillage à la frontière sud de la Finlande et le message affirme que le bouchon fait 35 kilomètres de long. En clair : il y aurait un exode massif des Russes. Mais c'est aller un peu vite en besogne.

Une vidéo publiée deux jours avant l'annonce de Poutine

Il n'y a pas eu 35 kilomètres de bouchons ce jour-là. Ce sont les garde-frontières finlandais eux-mêmes qui le disent sur leur compte officiel Twitter :

Trafiken vid den östra gränsen har ökat under natten. Det finns en liten ökning av antalet gränsövergångar. Jämfört med tiden före pandemin är den dock fortfarande låg. Våra resurser är tillräckliga och läget är under kontroll. #finskagränsen pic.twitter.com/sODYMe7Y3c — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) September 22, 2022

Les garde-frontières affirment aussi que la vidéo en question est sortie de son contexte. Et c'est vrai, puisqu'elle a été publiée une première fois en début de semaine sur YouTube, soit deux jours avant l'annonce de Vladimir Poutine.

Les garde-frontières précisent aussi que la situation au poste-frontière n'a pas changé "de manière alarmante" ces derniers jours, même si les passages se sont "intensifiés". Ils ont compté qu'environ 4 800 Russes sont entrés en Finlande sur la journée de mercredi, contre un peu plus de 3 000 une semaine plus tôt. Les garde-frontières renvoient aussi vers leur webcam, qui suit en permanence le trafic. On peut voir que le nombre de voitures sur la journée de mercredi reste limité, hormis dans la soirée, ou l'on constate un pic de quelques heures. En clair, il y a bien plus de trafic, mais pas d'immenses bouchons.

Une frontière toujours ouverte

Actuellement, la Finlande est le seul membre de l'Union européenne, frontalier avec la Russie, qui laisse encore passer des citoyens russes munis de visas, contrairement à la Pologne et aux trois pays baltes qui viennent de fermer leurs frontières.

Cependant, la Finlande pourrait suivre, puisque l'arrivée de Russes sur son territoire, notamment cet été, a agacé l'opinion publique. Résultat : le pays nordique a déjà divisé par dix le nombre de visas accordés depuis le mois de septembre et il pourrait donner un tour de vis supplémentaire dans les prochains jours.

En attendant, quand les Russes passent la frontière et arrivent dans la première grande ville finlandaise, ils sont accueillis au son de l'hymne ukrainien diffusé, tous les jours par haut-parleurs du haut de la mairie.