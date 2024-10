Énergies renouvelables : en Europe, la production d'électricité a-t-elle ou non "été décarbonée" ?

Du lundi au vendredi à 5h55 et 7h34.

Le vrai ou faux La cellule Vrai ou faux Du lundi au vendredi à 5h55 et 7h34.

Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, dont le parti s'oppose au développement des énergies renouvelables estime que "le bilan, aujourd'hui, il est connu : on le voit en Allemagne et dans tous les pays européens : ces dizaines de milliards d'euros, ces centaines de milliards d'euros à l'échelle européenne, qui ont été mis sur la table, n'ont pas permis de décarboner la production d'électricité". Pour lui, la production d'électricité en Europe n'a pas été décarbonée, ce qui est faux.

Pour la première fois, sur les six premiers mois de l'année 2024, l'Union européenne a produit plus de la moitié de son électricité à partir d'énergies renouvelables (éolien, solaire, barrages, biomasse), qui ont donc dépassé les énergies fossiles. La Commission européenne l'a annoncé, en septembre, dans son rapport sur l'énergie. En 2022, moins de 40% du courant était produit par les renouvelables, on assiste donc à une progression de la décarbonation pour la production d'électricité. L'éolien a dépassé le gaz en 2024 pour devenir la deuxième source de production d'électricité en Europe, juste derrière le nucléaire.

La décarbonation en cours aussi en Allemagne

Jean-Philippe Tanguy parle notamment de l'Allemagne. En 2023, l'Allemagne a produit 56% de son électricité à partir des énergies renouvelables. En 2022, c'était 48%, ce qui montre bien une décarbonation de la production d'électricité et vient contredire une fois de plus les affirmations de Jean-Philippe Tangy. Le charbon représente encore un quart de la production de courant en Allemagne, mais son utilisation a chuté de huit points en un an.

En Espagne, on retrouve le même schéma qu'au niveau européen. Pour la première fois en 2023, le pays a produit plus de la moitié de son électricité à partir des renouvelables. La France, elle, est arrivée à 28% de renouvelables dans son mix électrique en 2023. Elle est à la traîne par rapport à ses voisins, même si, pour la première fois, les émissions de gaz à effet de serre du système électrique français ont atteint leur minimum historique depuis les années 50. On peut donc clairement parler de décarbonation.