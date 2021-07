Une file d'attente devant un centre de vaccination situé au Palais des expositions à Nice (Alpes-Maritimes), le 23 avril 2021. (ARIE BOTBOL / HANS LUCAS / AFP)

Les plus septiques face à la vaccination pensent avoir trouvé un argument imparable contre le vaccin. En Israël, début juillet, 40% des nouveaux malades étaient des personnes vaccinées, a affirmé l'ex-directeur général de la Santé israélien. Sur les réseaux sociaux, des internautes, tout comme certains responsables politiques, croient y voir la preuve d'une inefficacité du vaccin contre le Covid-19. C'est au contraire une tendance en partie rassurante.

RTL ce 09/07 sur le covid en Israël : « Selon les chiffres officiels, environ la moitié de ces nouveaux cas apparaissent chez les enfants et l'autre moitié, chez les personnes vaccinées. »

➡️ Ça devrait commencer à interpeller sur la stratégie du tout-vaccin non ?! ⤵️ pic.twitter.com/folh4f0jj2 — Florian Philippot (@f_philippot) July 11, 2021

Une logique arithmétique

Les vaccins contre le Covid-19, quel que soit le laboratoire, n'ont jamais prétendu être efficaces à 100%. Le laboratoire Pfizer, par exemple, avait présenté en novembre 2020 son vaccin comme efficace à 95%. Il n'est donc pas surprenant de trouver des personnes vaccinées parmi les nouveaux contaminés. S'il peut, de prime abord, paraître illogique de trouver une grande part de vaccinés parmi les nouveaux malades, c'est en réalité purement arithmétique. Plus un pays vaccine, plus il a de chances de trouver des vaccinés parmi les malades. Pour faire simple, si Israël parvenait à vacciner 100% de sa population, on trouverait, en toute logique, 100% de vaccinés parmi les malades du covid-19.

L'émergence du variant Delta contribue également à accroître cette part de vaccinés parmi les malades. Israël dit avoir constaté récemment une baisse de l'efficacité du vaccin concernant le risque d'être contaminé. Toutefois, la protection contre le risque de faire une forme grave reste de 93%.

En, résumé, la part croissante des vaccinés parmi les malades n'est donc pas une preuve de l'inefficacité du vaccin. Le vaccin n'étant pas efficace à 100% et la vaccination s'accélérant, il est logique de trouver de plus en plus de vaccinés parmi les malades.