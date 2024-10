Théories sur Justin Bieber ou Tupac, grotte secrète... Le vrai ou faux junior décrypte les fake-news sur l'affaire P.Diddy

Le rappeur et producteur américain est accusé d'être à l'origine d'un trafic sexuel et d'extorsion. Plus de 120 personnes ont porté plainte. Sur les réseaux sociaux, cette affaire fait l'objet de très nombreuses publications mensongères.

Connu sous les noms de P.Diddy, Puff Daddy ou encore Diddy, le rappeur et producteur de musique américain Sean Combs, est en détention provisoire depuis le 17 septembre. Il est soupçonné d'être à l'origine d'un trafic sexuel et d'extorsion. Et depuis l'annonce de son incarcération, de nombreuses rumeurs et fausses informations circulent à son sujet sur les réseaux sociaux.

Le vrai ou faux junior décrypte plusieurs contenus viraux avec les éléves des collèges Emile Combes de Bordeaux (Gironde), Le Sacré Coeur à Marseille (Bouches-du-Rhône) et Jules Ferry à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne.

Plus de 120 personnes ont porté plainte

Julia : "De quoi P. Diddy est-il accusé et que risque-t-il s'il est reconnu coupable ?"

P.Diddy est accusé de viol et d'agression sexuelle. D'abord par son ex-compagne, la chanteuse de R'n'B Cassie. C'est la première à avoir porté plainte contre lui en 2023. Le rappeur est aussi accusé d'agression sexuelle et de trafic sexuel par au moins 120 personnes qui ont porté plainte cet automne. L'avocat qui les représente a mis en place une ligne d'écoute pour les victimes de P.Diddy et il a reçu plus de 3 000 appels.

P.Diddy a plaidé non coupable et se dit innocent. Il restera incarcéré jusqu'à son procès qui aura lieu le 5 mai. Il risque plusieurs peines qui vont de 15 ans de prison jusqu'à la prison à vie.

Oui, P.Diddy a proposé une caution de 50 millions de dollars

Youcef : "Est ce vrai que Diddy a proposé 50 millions de dollars à l'Etat pour sortir de prison ?"

Oui, c'est vrai. P.Diddy a proposé, enfin c'est son avocat qui a fait la demande, une caution de 50 millions de dollars pour être remis en liberté. 50 millions de dollars, c'est une somme énorme. Mais le juge en charge de l'affaire a refusé de libérer P.Diddy. Selon lui, il y a un risque que le rappeur commettent de nouveaux crimes d'ici son procès.

Non, Beyoncé et Jay-Z ne sont pas impliqués

Emma : "Est-il vrai que Beyoncé et Jay-Z sont impliquées dans l'affaire P.Diddy ?"

Non, c'est faux. Ni Beyoncé, ni Jay-Zy ne sont impliquées dans cette affaire. À ce stade, elles n'ont pas été citées par les enquêteurs. Si tu poses la question, Emma, c'est sans doute parce que tu as vu passer une liste de stars américaines soi-disant complices de P.Diddy. Elle a été très partagée sur les réseaux. Sauf que cette liste elle est fausse. Elle varie d'ailleurs d'un compte à un autre.

Attention aux publications qui partent d'une photo pour imaginer les pires scenarios. Ce n'est pas parce que Beyoncé, par exemple, a été prise en photo avec P.Diddy lors d'une soirée, qu'elle est complice de ses crimes.

Non, rien ne prouve que P.Diddy a drogué Justin Bieber

Timeo : "Est-ce que P. Diddy a drogué Justin Bieber quand il était jeune ?"

C'est une affirmation qui circule beaucoup sur les réseaux mais avec laquelle il faut rester prudent. À ce jour, il n'y a pas d'élément factuel qui prouve que Justin Bieber est une des victimes de P.Diddy. Ce qui est vrai, c'est que quand Justin Bieber a débuté sa carrière, à l'âge de 15 ans, P.Diddy l'a soutenu, l'a aidé à se faire connaître. Et ces dernières semaines plusieurs comptes, sur Tiktok notamment, ressortent des vieilles vidéos et photos où l'ont voit le chanteur et le producteur discuter ensemble. Ces internautes interprètent certaines phrases de Justin Bieber ou même les expressions de son visage. C'est du détournement, de la désinformation.

Non, il n'est pas suspecté du meurtre de Tupac

Nayla : "Sur TikTok, j'ai lu qu'il était suspecté de la mort d'anciens rappeurs comme Tupac, Aaliyah ou Left eye."

Non, P.Diddy n'est pas suspecté de la mort de ces trois artistes. Aaliyah, la chanteuse de R'N'B, est morte dans l'accident d'un avion en 2001 au Bahamas. La rappeuse Left eye, elle, est morte dans un accident de voiture, c'était en 2008 au Honduras. Enfin au sujet du rappeur Tupac, qui a été tué par balle en 1996, P.Diddy n'a jamais été inculpé, ni suspecté par la justice.

Le problème c'est que des gens très connus comme le rappeur 50 Cent, ennemi juré de P.Diddy, font circuler ce mensonge. 50 cent a commencé par des messages sur les réseaus sociaux. Et il prépare maintenant une série Netflix dans laquelle il mélange des éléments factuels de l'enquête sur P.Diddy et des mensonges comme l'idée selon laquelle il a assiné le rappeur Tupac.

Non, il n'y a aucun lien avec la mort de Michael Jackson

Ahmed : "Y-a-t-il un lien entre la mort de Michael Jackson et P.Diddy ?"

Non, il n'y a pas de lien entre la mort de Michael Jackson et P.Diddy. Et là encore, c'est une vieille photo du chanteur et du producteur de rap prise lors d'une soirée qui est détournée et réinterprétée;

Non, il n'y a pas un réseau de grottes chez P.Diddy

Safia : "Est-ce qu'il y a vraiment une grotte chez P.Diddy qui mène à l'ancienne maison de Michael Jackson ?"

Cela peut faire sourire. Sauf que les vidéos qui défendent cette théorie font des centaines de milliers de vue. A l'origine, il y a un montage photo d'un tunnel non identifié sur laquelle le logo de la chaîne de télé CNN a été incrusté. Et contrairement à ce qu'affirment certaines vidéos, le FBI n'a pas découvert de réseau de grottes ou de tunnel chez P.Diddy.