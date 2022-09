Guerre en Ukraine : Les troupes ukrainiennes reprennent-elles du terrain ? Doit-on craindre des pénuries cet hiver ? Le prix du gaz va-t-il s'envoler ? Le Vrai du Faux Junior

Les troupes ukrainiennes reprennent-elles du territoire ? Doit-on s'attendre à des pénuries de produits alimentaires, de médicaments ou encore de composants électroniques ? L'augmentation des prix du gaz vont-ils autant toucher les usines que les particuliers ? Les élèves du collège Georges Brassens à Taverny dans le Val-d'Oise interrogent les journalistes de la rédaction de franceinfo.

Oui les Ukrainiens reprennent du terrain

Timéo demande à Eric Biegala, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, s'il est vrai "que les Ukrainiens ont repris du territoire" face aux Russes. Selon Eric Biegala, il n'y a aucun doute là-dessus, oui les Ukrainiens reprennent bien du terrain comme l'indique "la quantité astronomique d'images, prises dans les endroits qui ont été reconquis, par les gens sur place, les soldats et surtout les journalistes." Volodymyr Zelensky lui-même était à Izioum, ville reprise aux Russes et Eric Biegala explique qu'il y a aussi "des photos et images d'armes et blindés laissés sur place par les soldats russes, partis en panique de la ville".

Néanmoins Eric Biegala tient à rappeler l'importance d'être très vigilant sur les informations et images qui circulent en temps de guerre, selon lui "à la guerre, tout le monde ment et il faut partir de ce principe-là et tout vérifier."

Parmi les façons de vérifier l'information en temps de guerre, Eric Biegala explique qu'il y a des gens spécialisés dans la géolocalisation d'images. Vous pouvez aussi utiliser Google Images ou son équivalent russe Yandex pour faire une recherche d'images inversées, c'est-à-dire vérifier l'origine d'une photo ou d'une vidéo en l'entrant sur l'un de ces moteurs de recherche.

Non les rayons ne seront pas vides cet hiver

Lorenzo se demande s'il est vrai "qu'il y aura une pénurie de produits étrangers cet hiver" et c'est Sophie Auvigne, journaliste au service économie de franceinfo qui lui répond.

Elle met l'accent sur le principe de "souveraineté française pour l'alimentation et pour les médicament", car quand la France ne reçoit plus certains produits de l'étranger, quelque soit la raison, il faut savoir si elle est capable de compenser par sa propre production. En l'occurence, pour certains produits, la France n'en est pas capable et elle se repose principalement sur les importations venant de l'étranger et c'est pourquoi, lorsqu'un pays ne peut plus nous fournir, cela créé un manque en France.

Sophie Auvigne donne l'exemple de la moutarde et de l'huile qui manquent dans les rayons des supermarchés français et "qu'on n'est pas près de combler". Elle explique que cela est dû au fait que "le grand fournisseur de graines (pour fabriquer de la moutarde), le Canada, a connu une terrible sécheresse qui a mis à mal sa récolte et l'autre producteur, la Russie, est frappée par un embargo commercial pour son invasion de l'Ukraine, donc on n'achète plus les produits russes."

Mais Sophie Auvigne rappelle qu'on est encore loin d'une pénurie alimentaire comme le prouve nos rayons encore pleins. Néanmoins elle se montre plus inquiète concernant les médicaments, "car on s'est rendus compte que 80% des molécules étaient fabriquées hors d'Europe", mais aussi "les composants électroniques qui manquent aujourd'hui et qu'on retrouve un peu partout autour de nous, dans nos voitures, nos téléphones ou encore dans les jouets."

Le gaz va augmenter en 2023, mais l'Etat va continuer à aider

Isra se demande s'il est vrai "que le gaz va être plus cher cet hiver". Grégoire Lecalot, journaliste au service eco de franceinfo, explique que le gaz va bien augmenter, mais pas cette année où il est protégé par le bouclier tarifaire mise en place par le gouvernement depuis novembre 2021. Mais à partir de janvier 2023, le gouvernement a déjà annoncé que les factures de gaz "vont augmenter de 15%", ça représente "25 euros en plus à payer chaque mois pour le gaz" précise Grégoire Lecalot qui ajoute que le gouvernement a quand même prévu "des chèques énergies aux foyers les plus modestes de 100 ou 200 euros selon ce qu'on gagne."