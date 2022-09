Alimentation : les pénuries ne semblent pas prêtes de s'arrêter

Moutarde, huile : dans certains rayons de supermarchés, on constate des pénuries pour certains produits. Cela semble être parti pour durer.

Ces derniers mois, nos rayons de supermarchés se sont vidés. Des taux de rupture qui atteignent des niveaux records : 5,7 % cette année, contre 3,8 % en 2021. Ils s'expliquent en partie par la peur de manquer chez de nombreux clients. Parmi les produits qui ont le plus manqué depuis mars, la moutarde arrive en tête, suivie par la vinaigrette, les produits pour le feu, l'huile et les eaux plates et gazeuses.

Des pénuries aux causes multiples

Les causes de ces pénuries sont multiples. Il y a la guerre en Ukraine, mais aussi les mauvaises récoltes dues à la météo, ou les transports mondiaux ralentis par le Covid-19. Selon Pascale Hébel, experte sur la consommation, ces ruptures de stock ne sont pas prêtes de s'arrêter. Depuis le début de l'année, ces ruptures auraient engendré 2,7 milliards d'euros de manque à gagner pour la grande distribution.