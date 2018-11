Le rendez-vous de la médiatrice. L'appli franceinfo junior, un outil pédagogique

Appli franceinfo junior (Maison de la Radio)

franceinfo fait de l'éducation aux médias avec les plus jeunes : les ateliers franceinfo, une émission quotidienne, et aujourd'hui l'application franceinfo junior. Pour mieux la connaître, la médiatrice des antennes de Radio France, Emmanuelle Daviet, reçoit Julien Moch, rédacteur en chef à franceinfo, un des concepteurs du projet.

Pourquoi avoir conçu cette application ?

On a engagé ces dernières années un travail de décryptage à franceinfo, de certification, de validation de l'information. Également de l'éducation aux médias, avec l'émission quotidienne franceinfo junior : on donne la parole aux enfants, on répond à leurs questions, on est présent dans les classes et on les accueille aussi à Radio France lors d'ateliers pédagogiques.

On a constaté une certaine frustration pour les classes qui ne pouvaient pas venir nous rencontrer. Cette application est donc à la disposition du plus grand nombre, on voulait partager notre métier à travers cette appli.

Pourquoi est-il important d'expliquer aux jeunes la fabrique de l'info ?

C'est une génération biberonnée au numérique, aux réseaux sociaux. Les contenus n'ont jamais circulé aussi vite, on peut avoir du mal à faire le tri. C'est un travail qui nous semble essentiel à l'heure où les médias sont remis en cause, on sent parfois une sorte de défiance. C'est une mission de service public, notre devoir, c'est aussi d'expliquer notre démarche journalistique, comment on vérifie une information.

Comment se présente cette appli ?

On a d'abord voulu présenter notre travail avec des vidéos qui permettent de se glisser dans la peau d'un journaliste, le circuit d'une info et les différents métiers. Derrière ça, on essaie de faire comprendre comment les enfants peuvent se saisir de l’actualité journalistique : on peut écouter un journal en entier, les titres et différents modules didactiques.

On a développé un banc d'enregistrement, de montage et de mixage qui permet de réaliser son propre journal radio. Pour les aider, on propose des fiches pédagogiques à télécharger.

Comment doivent procéder les enseignants ?

C'est assez simple, l'application est gratuite et disponible sur le site maisondelaradio.fr. Elle n'est disponible que sur tablette pour l'instant.

Pour télécharger l'application franceinfo junior, rendez-vous sur le site maisondelaradio.fr