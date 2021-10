Supélec face à un tsunami de témoignages d'agressions sexuelles, les élections législatives en Irak et à quoi sert vraiment le Nobel de la Paix ?

Aujourd'hui, on vous fait entendre des élèves de Supélec. Une centaine d'entre eux a déclaré avoir subi des violences sexuelles sur le campus. On tend aussi notre micro à des Irakiens, désabusés à la veille d'élections législatives qui ne devraient pas changer grande chose. Et puis le Prix Nobel a été remis ce matin à deux journalistes, mais est-il vraiment utile ?