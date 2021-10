Les basketteurs français, rois de la NBA mais inconnus du public français, le pass sanitaire pourrait jouer les prolongations et le (presque) journal intime d'Elizabeth II

Ce soir, "Le Quart d'Heure" vous livre en exclusivité les confidences de la Reine d'Angleterre ... ou presque ! Marion L'Hour vient nous raconter le Brexit à travers les yeux d'Elizabeth II. On sera aussi sur les terrains de basket : les Français ont conquis la NBA mais le championnat français a, lui, bien du mal à exister. Et puis le pass sanitaire, nouvel épisode : l'Assemblée débat de sa prolongation.

(SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP)

C'est devenu une habitude. Pour prendre le train, boire une pinte en terrasse ou aller au musée, on sort la carte bleue ... et le pass sanitaire. Depuis le 30 août dernier, il est en effet obligatoire pour tout un tas d'activités. Ce devait être jusqu'à la mi-novembre, mais le gouvernement voudrait jouer les prolongations, au moins jusqu'à l'été 2022. Il souhaite en tout cas avoir la possibilité de l'utiliser, et sauf grande surprise, la majorité parlementaire devrait la lui donner aujourd'hui ... sans que les oppositions ne soient vraiment convaincues.

Ballon orange et joueurs tricolores

Si on vous dit trois points, dunk, contre ou lancer-francs, ça vous parle ? Si ce n'est pas le cas, c'est un peu normal, car le basket a bien du mal à exister à la télé française : aucune chaîne française, gratuite ou payante, ne diffuse le championnat de basket français ni même l'Euroligue, la coupe d'Europe du basket.

Pourtant, au niveau international, la France est définitivement une nation de basket. Couronnée d'argent aux Jeux de Tokyo où les Bleus n'ont perdu qu'un seul match - la finale, contre les Etats-Unis - la France est aussi la première nation pourvoyeuse de joueurs étrangers en NBA. Ils sont 12 cette saison à évoluer dans les mythiques salles américaines, à l'image d'Evan Fournier qui se produira dans le mythique Madison Square Garden des Knicks de New-York, de Ruby Gobert qui joue le titre avec Utah ou encore du jeune Théo Maledon, 20 ans, drafté en 2020 par Oklahoma City.

La France, nation de basket seulement hors de ses murs ? On a parlé de ce paradoxe avec Xavier Monferran, le spécialiste basket du service des Sports de Radio France.

On a mis la main sur le journal intime de la Reine d'Angleterre ... ou presque !

Enfin, vous avez sûrement vu cette image passer sur les réseaux sociaux. En tout cas, elle a affolé les Anglais : la reine Elizabeth II, 95 ans, marchant avec une canne.

Il faut dire que lorsque la Reine vacille, le royaume tangue avec elle. il n'en reste pas moins que l'indéboulonnable Reine d'Angleterre tient toujours bon et devrait fêter en juin prochain ses 70 ans au pouvoir.

Et parmi les crises que le Royaume-Uni a traversé sous son règne, il y a bien sûr le feuilleton du Brexit, pas encore tout à fait terminé, qu'elle a dû observer sans jamais commenter - c'est la loi. Alors Marion L'Hour, journaliste à France Inter, s'est amusée à la faire parler. Dans My Diary - Le journal intime de la Reine, elle raconte le Brexit à travers les yeux d'Elizabeth II.

La reine Elizabeth II utilisant une canne en repartant de la cérémonie d'ouverture de la Senedd, le Parlement gallois, à Cardiff, le 14 octobre dernier. (JACOB KING / POOL / AFP)

Invité·es : Xavier Montferrand, journaliste au service des Sports de Radio France, et Maron L'Hour, journaliste à France Inter, autrice de"My diary - journal intime de la reine"

