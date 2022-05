Avec la série Parlement, "on veut ouvrir les portes de l'Europe par le rire"

Vous ne comprenez pas grand chose aux institutions européennes ? La série "Parlement" est faite pour vous ! Le comédien Xavier Lacaille est venu dans le Quart d'Heure nous parler de la saison 2 de cette série qui raconte avec humour les coulisses du Parlement européen. On revient également sur les célébrations de la victoire de 1945 à Moscou, l'occasion pour Vladimir Poutine de délivrer quelques messages au sujet de la guerre en Ukraine.

Place Rouge, défilé militaire et discours. Comme chaque année, les célébrations de l’armistice de la Seconde guerre mondiale se déroulent le 9 mai en Russie. Et cette fois, c'est l’occasion pour Vladimir Poutine de justifier l’offensive russe en Ukraine, deux mois et demi après le début de la guerre. Dans un discours très attendu, le dirigeant russe a déclaré que son armée combattait sur le sol ukrainien pour défendre "la patrie" face à une "menace inacceptable".

Côté ukrainien aussi, les souvenirs de 1945 résonnent avec 2022 :"Nous avons vaincu à l'époque, nous vaincrons maintenant" assure le président Zelensky dans une vidéo diffusée sur Internet.

Une journée de l'Europe sous le signe de la réforme

Autre prise de parole, celle d'Emmanuel Macron à Strasbourg, pour la journée de l'Europe. Dans le Quart d'Heure, on vous explique pourquoi le président français plaide pour une réforme de l'Union Européenne et pourquoi il propose la création d'une "communauté politique européenne", pour accueillir des pays comme l'Ukraine.

Et puis, toujours sur le même thème de l'Europe, la saison 2 de la série Parlement sort aujourd'hui sur la plateforme france.tv. On replonge dans les coulisses du Parlement européen en suivant le personnage Samy, jeune assistant parlementaire, toujours à la découverte du fonctionnement complexe des institutions européennes. Le comédien Xavier Lacaille qui l’interprète est passé dans le studio du Quart d’Heure nous raconter son expérience dans cette série comique et pédagogique.