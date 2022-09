"Omnivore", à l'occasion du salon qui se tient au Parc Floral de Paris

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

Le Omnivore Food Festival se tient à Paris, Parc Floral de Vincennes, du 10 au 12 septembre. Une centaine d'exposants et partenaires s'y retrouvent pour un rendez-vous à la fois professionnel et grand public, un rendez-vous majeur pour ceux qui cherchent à bien manger.

"Omnivore, c'est aussi un lieu où l'on peut se libérer des contraintes de la gastronomie française", explique Thierry Marx, qui a participé à la naissance d'Omnivore. "On était une bande de copains et on voulait en découdre. Cela permet aussi de révéler des talents et une approche culinaire différente."

Les enjeux de l'alimentation

A Omnivore, on goûte des produits, on voit des chefs, on assiste à des masterclasses, mais on parle aussi des grands enjeux de l'alimentation. Le secteur, au centre des préoccupations et inquiétudes mondiales, doit faire face à des défis immenses liés au dérèglement climatique, à l’instabilité géopolitique et aux pénuries de ressources qui en résultent.

La solution viendra de l'hybridation de plusieurs cerveaux, pas d'un ou deux chefs connus et de pâtissiers à la mode. Elle viendra aussi de chercheurs de l'Inserm ou de l'Inra qui permettront de ne pas désigner des coupables, mais d'avancer sur des chemins nouveaux vers une alimentation raisonnable qui ait un impact social, environnemental et nutritionnel maîtrisé.