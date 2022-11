"Burger", pour marquer la Paris Burger Week

Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

25 restaurants concourent depuis la mi-novembre pour la Paris Burger Week. Un jury de mangeurs éclairés désignera le 11 décembre prochain le meilleur burger de la capitale. Chaque année, ce concours permet à des chefs créatifs d'inventer des recettes inattendues.

Mais le burger peut-il constituer un bon repas ? Oui pour Thierry Marx : "La version traditionnelle reste du steack haché avec une sauce qu'on invente, quelques légumes et un pain de qualité. Ce concours est génial car il pousse à la créativité, parfois de manière très drôle, en ramenant à l'idée première qu'un burger, c'est de la cuisine dans du pain."

Utiliser des bons produits

Plus d'un milliard et demi de burgers sont consommés en France chaque année. Pour autant, le repas classique dans un bon restaurant n'a pas à s'inquiéter. "Il y a divers moments pour chaque repas, explique Thierry Marx. Celui d'un dîner en compagnie d'amis, autour d'une bonne table, ou celui du burger pris avec des copains en regardant un match de football ou de rugby."

La cuisine est donc ponctuée de ces différents instants de partage. Il convient simplement de bien vérifier à chaque fois la qualité des produits que l'on ingère. Pour un burger vegan, par exemple, on peut utiliser du pois cassé, de la lentille et des légumes de saison, le tout avec un pain léger et une belle huile de colza.