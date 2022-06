Un espion russe à la Cour pénale internationale démasqué

L'espion en question s'était fait passer pour un juriste de 33 ans. Nom d'emprunt : Viktor Muller Ferreira. Nationalité : brésilienne. Il venait d'être admis à un stage d'analyste junior à la Cour pénale internationale, au service des examens préliminaires. Un job qui consiste à étudier, à décortiquer tous les dossiers qui arrivent sur le bureau du procureur - y compromis donc ceux portant sur de possibles crimes de guerre commis par les soldats russes en Ukraine - pour vérifier s'il y a lieu d'ouvrir une enquête. La CPI offre chaque année 200 stages de ce type aux étudiants et diplômés en droit ou en psychologie sociale...

Mais quand il a débarqué à l'aéroport d'Amsterdam en avril pour commencer, il a été cueilli par les services secrets néerlandais et renvoyé au Brésil où il est en prison en attendant son procès. Erik Akerboom, le directeur général de l'agence de renseignement néerlandaise, a déclaré : "Cela nous montre clairement ce que les Russes sont en train de faire, en essayant d'obtenir un accès illégal à des informations au sein de la CPI. Nous classons cela comme une menace de haut niveau."

Derrière ce nom d'emprunt, un Russe de 36 ans originaire de Kaliningrad : Sergey Vladimorovich Cherkasov, qui travaillait sa couverture depuis plus de 10 ans - comme les espions russes du temps de la guerre froide - le programme des "clandestins" relancé par Vladimir Poutine.

Il a fait beaucoup de choses avec l'identité de Viktor Muller Ferreira. Un diplôme en sciences politiques à Dublin, un master avec spécialisation "politique étrangère" à l'université Johns Hopkins de Baltimore. "Je me sens en colère, je me sens stupide, je me sens naïf... je me suis fait avoir", dit aujourd'hui l'un de ses enseignants, Eugene Finkel, qui ne se remet toujours pas de lui avoir écrit une lettre de recommandation pour son stage à la CPI.

I had good reasons to hate Russian security services before. Now I am just exploding. I feel angry, I feel stupid, I feel naive, I feel tired. I got played. I had him in class. Twice, in fact. One class was half-Zoom during COVID, several interactions outside classroom https://t.co/71HIC6A92d