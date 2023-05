Temps de travail : l'Allemagne hésite sur la semaine de quatre jours

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et rédaction internationale

Des voix se font entendre outre-Rhin pour réduire le nombre de jours de travail dans la semaine. Les salariés y sont favorables, mais la classe politique est divisée.

La semaine de quatre jours, qui a fait l'objet d'expérimentations dans d'autres pays, est réclamée en Allemagne par le puissant syndicat IG Metall. Plusieurs entreprises l’expérimentent déjà, et dans un récent sondage, plus de huit salariés sur dix la plébiscitent. Travailler quatre jours par semaine au lieu de cinq, sans perte de salaire : la perspective est séduisante, et devient de plus en plus une réalité. Le nombre d’offres d’emploi qui proposent 32 heures de travail par semaine au lieu de 40 et un salaire à 100% a été multiplié par neuf ces cinq dernières années. Les secteurs les plus concernés sont l’artisanat, la mécanique, le bâtiment et la restauration.

Cette formule pourrait être une solution partielle au problème de main-d’œuvre en Allemagne, car avec sa démographie vieillissante et le départ à la retraite des baby-boomers, le pays manque de personnel qualifié. Deux millions de postes sont vacants dans le pays. Il faut donc séduire les salariés encore disponibles, et la semaine de quatre jours peut se révéler attractive. Les employeurs qui l’ont testée reçoivent beaucoup plus de candidatures que les autres. En outre, les salariés sont plus efficaces : moins d’absentéisme, moins d’arrêts maladie et donc davantage de productivité pour l’entreprise.

L’Allemagne compte aussi presque 30% de salariés à temps partiel, en majorité des femmes, c’est l’un des pourcentages les plus élevés en Europe. Une enquête démontre qu’avec une semaine de quatre jours, de nombreuses femmes seraient prêtes à revenir à temps plein.

La classe politique est divisée sur le sujet

Pour la CDU, le parti conservateur, c’est une mauvaise idée, un mauvais service rendu à l’économie. L’ancien parti d’Angela Merkel n’est pas le seul à douter des bienfaits de la semaine de quatre jours. Les libéraux du FDP, la troisième force de la coalition au pouvoir, mettent en garde contre l’augmentation des coûts salariaux et le risque d’une perte de compétitivité des entreprises.

À l’inverse, Saskia Esken, la cheffe du SPD, le parti d’Olaf Scholz, soutient fermement l’idée "parce que nous travaillons trop", dit-elle. Les partis sont donc divisés, et on est donc encore loin d’une loi qui ferait de la semaine de quatre jours la règle. Mais pour s’étendre, le dispositif n’a pas forcément besoin d’un cadre législatif : les employeurs peuvent le proposer au cas par cas. À l’automne prochain, le syndicat IG Metall va aussi tenter de l’imposer dans les négociations collectives, pour les secteurs de la sidérurgie et de la métallurgie.