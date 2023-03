Russie : malgré la guerre, les très bons chiffres du commerce extérieur... en apparence

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Malgré les sanctions internationales dues à la guerre en Ukraine, le commerce extérieur russe s'est bien porté en 2022. On a même battu certains records. Mais ces chiffres sont peut-être en trompe-l'œil.

L'administration russe avait cessé de publier les statistiques du commerce extérieur depuis presque un an. Toutes ces données étaient classifiées, permettant au pouvoir russe de dire ce qu'il voulait, et surtout que tout allait bien. Mais finalement les douanes russes ont annoncé cette semaine qu'elles allaient de nouveau publier les statistiques du commerce extérieur, notamment parce que certains organismes internationaux arrivent maintenant à évaluer les données russes.

Ces chiffres indiquent que l'excédent commercial de la Russie a augmenté l'an dernier de 8,1%, porté notamment par une année record en ce qui concerne les exportations d'hydrocarbures : les recettes de pétrole et de gaz ont atteint presque 384 milliards de dollars en 2022, un niveau record depuis 1995 (avant cette date, on n'a pas de chiffre fiable). Ce record, la Russie le doit aux prix élevés du gaz, et surtout du pétrole, qui pèse très lourd dans la balance commerciale russe.

>> À lire aussi : Le nucléaire français encore très dépendant de la Russie, selon Greenpeace

Un bon résultat qui s'explique aussi par la chute des importations

Si la balance commerciale est excédentaire, c'est aussi parce que les importations se sont effondrées : -12%. C'est énorme, et ça ne va pas s'arranger : on a appris cette semaine que la Turquie, qui est devenue une plaque tournante du commerce vers la Russie ces derniers mois pour contourner les embargos et les marques qui ne veulent plus exporter en Russie, a apparemment commencé à bloquer les exportations vers la Russie. Cela va poser des problèmes supplémentaires.

Par ailleurs, la manne pétrolière et gazière va se réduire. Les cours ont fortement baissé. L'embargo sur le pétrole russe commence à avoir des effets, et les exportations de gaz se sont effondrées parce que certains pays n'en achètent plus, mais aussi parce que les Russes ont fermé le robinet, sans même parler des problèmes de Nord Stream. D'après l'Agence internationale de l'énergie, les exportations d'hydrocarbures russes ont chuté en janvier 2023 de 38% par rapport à janvier 2022. Et 2023 ne s'annonce certainement pas comme une année record.