Liban : depuis le 7 octobre, le nombre de profils israéliens explose sur l’application de rencontres Tinder

À Beyrouth, plus de la moitié des comptes de l'application de rencontre seraient des profils israéliens. Un chiffre qui s'explique par la guerre entre Israël et le Hamas, et son allié du Hezbollah libanais.

Depuis le 7 octobre dernier, le nombre de profils israéliens explose sur l’application de rencontres Tinder au Liban. C’est une conséquence assez inattendue de la guerre entre Israël, le Hamas, et son allié du Hezbollah. Le Tinder libanais regorge de profils israéliens, qui représentent plus de la moitié des comptes à Beyrouth, selon le quotidien L’Orient le jour.

Alors j’ai fait le test : j’ai créé un faux profil féminin et je suis tombé sur des dizaines de personnes avec des prénoms hébreux, et des photos d’eux souvent en treillis militaires. Ils sont toujours localisés extrêmement proches de moi, souvent à moins de 1 km, alors que la frontière avec Israël est à plus de 100 km au Sud.

Des brouilleurs israéliens qui feraient bugger l'application

Mais alors, pourquoi tous ses profils israéliens sont-ils localisés à Beyrouth ? Certains ont d’abord cru que ces profils Tinder étaient ceux d’agent secret israélien présent sur le territoire libanais. Mais en fait l’explication serait beaucoup plus simple : pour mettre en relation les profils, Tinder utilise les coordonnées GPS des utilisateurs. Cela vous permet de draguer des gens proches de chez vous.

Sauf que depuis la guerre, les Israéliens ont augmenté la puissance de leurs brouilleurs GPS, notamment pour perturber les tirs de missiles du Hezbollah, ce qui fausse aussi la localisation des téléphones. Et ça fait donc aussi bugger Tinder.

Au Liban, répondre à des messages d'Israéliens est un crime

Alors bon, on a bien sûr reçu quelques insultes de ces utilisateurs israéliens. Ce n'est pas étonnant, puisque le Liban et Israël sont en guerre depuis des décennies. Mais les internautes israéliens sont pour la plupart assez amusés, voir intriguer : ils demandent comment ça se passe de l’autre côté du mur, il y en a qui prennent peur et nous bloquent quand ils comprennent qu’on est à Beyrouth. Et puis il y a ceux qui nous envoient des appels à la paix ou nous invitent à venir boire un verre à Tel-Aviv. Mais il ne faut pas rêver : Tinder ne va pas réconcilier les deux peuples.

D’autant que répondre aux messages de ces Israéliens si on est Libanais est complètement illégal. Ici, la loi interdit toute communication avec l’ennemi. C’est un crime passible de plusieurs années de prison.