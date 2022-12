Le raï algérien au patrimoine mondial de l'Unesco

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Tous ceux qui ont eu 20 ans dans les années 90 ont forcément entendu Bakhta" de Cheb Khaled, en 1993. Les autres ne seront pas non plus passés à côté de Didi, sortie un an plutôt, vendue à 1,5 million d'exemplaires. C'était la période dorée du raï, quand les chanteurs venus d'Oran (Algérie) squattaient le Top 50 et accédaient au statut de stars internationales.

Le raï est une musique populaire aux textes crus, sans tabous, qui parle d'amour impossible, de contraintes sociales, de liberté. Sa période de gloire est assez courte puisqu'il décline très vite dans les années 2000 et touche aujourd'hui un public relativement restreint.

Si le raï a été classé au patrimoine de l'Unesco, c'est parce qu'autour de la chanson il y a toute une tradition. C'est que défendait l'Algérie d'ailleurs dans son dossier de candidature, expliquant que le raï ("opinion", "avis" en arabe) apparaît chez les paysans et les pasteurs nomades de l'ouest dès la fin du XIXe siècle.

Le raï a aussi été remis au goût du jour cet été grâce au succès du dernier titre de la star franco-algérienne DJ Snake : Disco Maghreb, du nom de l'emblématique maison de disques oranaise à laquelle le titre de la chanson rend hommage.

Un classement qui ne plaît pas au Maroc

Alger espère que cette reconnaissance et ce label international vont lui redonner un petit coup de fouet et pourquoi pas inspirer une nouvelle génération de chanteurs et compositeurs.

Alors que le raï algérien vient d'entrer au patrimoine immatériel de l'humanité, hommage à Cheikha Rimitti, pionnière du genre. pic.twitter.com/d0n4pEWrIt — France Culture (@franceculture) December 1, 2022

Mais ça ne fait pas du tout les affaires du Maroc, qui revendique lui aussi la paternité du raï – avec une certaine mauvaise foi... surtout quand ça peut gêner son voisin et rival algérien. Une année, Rabat a même envisagé d'envoyer sa propre candidature à l'Unesco. Pour cette édition, le représentant du Maroc auprès de l'organisation internationale a officiellement regretté que les deux pays n'aient pas été capables de monter un dossier commun – comme ils l'avaient fait pour le couscous, lui aussi classé au patrimoine immatériel en 2020 (c'était même une candidature à 4 avec la Tunisie et la Mauritanie).

Pas de relations diplomatiques depuis 2021

Mais aujourd'hui le Maroc et l'Algérie sont bien trop en froid pour se réconcilier, même par le biais de la culture. D'ailleurs depuis août 2021 ils n'ont plus de relations diplomatiques. C'est l'Algérie qui a rompu le fil.

| Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser #Bourita, a condamné, dans son discours à la réunion de la Ligue arabe, l'utilisation de la carte du #Maroc sans Sahara occidental de la chaîne algérienne AL24. pic.twitter.com/IBqwuCvg4U — Arab Intelligence - المخابرات العربية (@Arab_Intel) October 30, 2022

En raison de désaccords profonds sur le Sahara occidental (où s'affrontent les autorités marocaines qui contrôlent une grande partie du territoire – et les indépendantistes soutenus par Alger), et aussi parce que Rabat s'est rapproché d'Israël... avec une coopération de plus en plus iportante notamment en matière militaire.

Mohammed VI a essayé plusieurs fois de tendre la main à son voisin, sans succès. L'Algérie n'a aucune intention de changer de disque.