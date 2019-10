Le monde est à nous. Comment des discussions au Vatican sur l'Amazonie pourraient conduire à la fin du célibat des prêtres catholiques

Le pape François reçoit un cadeau lors de sa rencontre avec des représentants de certains groupes ethniques de la forêt amazonienne au Vatican,le 17 octobre 2019. (HANDOUT / VATICAN MEDIA)

Et si la prochaine révolution de l’Église avait lieu grâce à des communautés indiennes d’Amazonie ? Samedi 26 octobre va s’achever au Vatican le synode que le pape François avait convoqué sur les questions de l’Église catholique en Amazonie. Concrètement, depuis plusieurs semaines, 185 hommes d’Église, dont 113 évêques d’Amazonie, réfléchissent à cette région, traversée comme on le sait par de multiples drames, notamment écologique, et à ce que l’Église catholique peut lui apporter. Or, parmi les propositions qui émergent, il y a en effet une possible révolution : la possibilité d’ordonner prêtre un homme marié, voire, d’ordonner une femme.

Une véritable évolution

En fait, les évêques de la région ont appelé au secours : il n’y a pas assez de prêtres dans cette région immense, où l’urbanisation des communautés indiennes s’accélère, où la détresse de beaucoup d’indiens nécessite une présence plus forte de l’Église catholique si elle ne veut pas se laisser prendre de vitesse par des rites nord-américains évangélistes. Qui eux, marient leurs pasteurs depuis toujours. Il y a clairement un problème de vocation, et le Vatican semble avoir pris la mesure du problème.

Une extension au reste du monde

Les évêques vont voter dimanche sur une liste de propositions, dont celle-ci. Le pape François publiera au printemps prochain un document appelé "exhortation post-synodale", dans lequel figurera son avis, et donc la décision suprême.

Pour le moment François défend le célibat des prêtres, mais il a laissé entendre qu’il n’était pas contre l’ordination des "Viri Probati", c’est à dire des hommes mariés d’âges murs et exemplaires. La décision ne concernera alors que l’Amazonie, mais il est possible que cela donne des envies à d’autres régions du monde. L’histoire retiendra peut-être que c’est pour des indiens d’Amazonie qui sera modifié un paragraphe du droit canon de l’Eglise de Rome.