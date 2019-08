Incendies en Amazonie : une catastrophe écologique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le rideau de flammes et de fumée barre le chemin vers la forêt. Le feu s'étend sur des kilomètres, dissimulé souvent sous de grands arbres amazoniens. Des dizaines de foyers, qui ralentissent parfois, au contact de zones humides. Plus au sud, la ville brésilienne de Sao Paulo est plongée dans le noir en plein jour à cause de la fumée des incendies.

Bolsonaro accuse les ONG de défense de l'environnement

Les eaux de pluie sont polluées par les cendres. En un mois, c'est l'équivalent de 20 fois la ville de Paris qui a brûlé en Amazonie. Le Brésil brûle, et son président d'extrême droite Jair Bolsonaro fait polémique. Il accuse les défenseurs de la forêt d'avoir mis le feu. "Concernant les feux en Amazonie, j'ai l'impression qu'ils ont pu être allumés par des ONG, parce qu'elles ont demandé de l'argent. Quelles étaient leurs intentions, sinon apporter des problèmes au Brésil", a-t-il lancé. Les ONG réfutent les accusations. L'origine criminelle des feux ne fait pas de doute. L'Amazonie se meurt, étouffée par les incendies.