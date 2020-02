La tempête politique Mary Lou McDonald balaye l'Irlande

La présidente du Sinn Fein Mary Lou McDonald à Dublin (Irlande) le 10 février 2020 (NIALL CARSON / MAXPPP)

Mary Lou Mc Donald vient de remporter un pari, qui a plusieurs significations. Son parti, le Sinn Fein, a gagné le scrutin de samedi. Quand on dit Sinn Fein, on se souvient de la guerre en Irlande et de l’IRA, l’armée républicaine nord-irlandaise, dont le Sinn Fein est la branche politique. En une campagne, cette quinquagénaire a balayé l’Histoire, en renvoyant au passé le dirigeant historique Gerry Adams, et en menant une campagne tambour battant pour sortir son parti de son passé militaire et terroriste. Sans jamais oublier sa revendication essentielle : la réunification complète de l’île.

Mary Lou Mc Donald a donné un sacré coup de jeune au parti

Elle est arrivée, doucement et sûrement. Elle a 50 ans, trop jeune pour avoir participé à la lutte armée, qu’elle ne critique jamais. Elle entre en politique en 2002 et devient la première députée européenne du Sinn Fein en 2004. Elle prend ensuite la vice-présidence de son parti et se fait élire députée de Dublin centre. Sans jamais renier les combats de ses aînés, jugés responsables de la mort de plus de 1 500 personnes, elle réussit à ancrer le mouvement dans des combats plus actuels. Elle s’entoure de jeunes lieutenants qui prônent une politique économique de gauche, la légalisation de l’avortement et le mariage gay... Un discours qui a séduit en pleine crise sociale.

Elle envoie un message très clair à Londres

Une semaine après le Brexit, avec cette question de la frontière en suspens, Mary Lou Mc Donald fait savoir à la Grande-Bretagne que le combat politique pour la réunification de la République d’Irlande est loin d’être terminé. Cette diplômée en littérature et en ressources humaines ne pourra pas prétendre au poste de Premier ministre pour le moment, car le Sinn Fein n’a pas présenté suffisamment de candidats. Elle n’aura pas la majorité suffisante cette fois-ci. Mais qu’importe le pouvoir quand on a fait l’Histoire.