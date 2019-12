"Ça reste un sujet tabou" : un an après sa légalisation, l'avortement reste compliqué en Irlande

L'accès à l'avortement est encore très inégal en Irlande, malgré sa légalisation il y a un an.

En Irlande, l’avortement est devenu légal il y a tout juste un an. Le 1er janvier 2019, toutes les Irlandaises pouvaient mettre un terme à leur grossesse, sans condition, jusqu’à neuf semaines. Une réforme historique, selon la loi du moins… Car en pratique, l’accès à l’interruption volontaire de grossesse reste très inégal, seul un généraliste sur dix la pratique. Dans le nord-ouest de l’Irlande notamment il est particulièrement compliqué d’accéder à l’IVG. À Bundoran, dans le comté du Donegal, le docteur Murphy (un nom d’emprunt) est la seule qui pratique l’avortement dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. "Il y a deux comtés limitrophes où encore aucun médecin ne pratique. C’est dur. La dernière femme que j’ai vu a fait une heure et quart de route pour venir me voir, elle doit refaire ce trajet pour rentrer et doit revenir dans quelques jours."

Dans les régions voisines, les médecins estiment avoir déjà trop de travail pour entamer la formation… ou s’y opposent, pour raisons morales. "La femme que j’ai vue aujourd’hui m’a dit qu’elle était allée chez son médecin traitant. Il lui a répondu que personne dans le cabinet n’avait fait la formation et lui a conseillé de chercher sur internet. Elle m’a raconté qu’elle se sentait mal à l’aise maintenant, elle ne sait pas si son docteur désapprouve l’avortement, si elle peut vraiment retourner le voir", raconte le docteur Murphy.

L'ombre des anti-IVG plane toujours

Pour les associations locales, ne pas avoir de médecin pro-choix à proximité est dangereux. "Oui, il y a des docteurs dans les comtés voisins qui pratiquent l’avortement", explique Paul Murray, militant dans la ville irlandaise de Sligo. "Mais c’est dangereux ! Mettons que vous alliez à Galway. C’est à trois heures de route d’ici. Vous rentrez chez vous, et vous réagissez mal à la pilule. Vous faites quoi ? Vous ne pouvez pas refaire la route si vous êtes malade !"

Quant à se rendre à l’hôpital… on n’efface pas en quelques mois des décennies de criminalisation, insiste Paul Murray. "Les femmes ne sont toujours pas à l’aise pour en parler, ou pour demander à l’aide. Même si le référendum a été approuvé à plus de 60%, ça reste un sujet tabou." Les médecins craignent aussi d’être pris pour cible par des manifestants anti avortement. Paul Steward, médecin dans le Donegal du Nord, en a vu arriver dès le premier jour. "Ils venaient tous les samedis, à 11 heures, jusqu’à très récemment."

Ils étaient là, debout, avec leur pancarte montrant des photos de mère et de bébés. Et puis on a remarqué qu’on avait de moins en moins de patients le samedi matin, même pour d’autres consultations. Alors on a fermé le cabinet les samedis matins.Paul Murray, militant pour le droit à l'avortementà franceinfo

La création de zones tampons devant les cabinets est réclamée depuis un an par les activistes.