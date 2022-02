La Chine entre dans l'année du Tigre et veut oublier le Covid-19

Ce 1er février 2022, la Chine a fêté son entrée dans l'année du Tigre, coup d’envoi de la Fête du printemps, la réunion familiale la plus importante de l’année. Et cette fois, le Covid-19 n'a pas bousculé les traditions.

En Chine, pour le repas de nouvel an, en général on voit grand : sur la table, il y a du canard laqué, du poulet, du porc au caramel, sans oublier les crevettes qui portent bonheur et le gâteau de riz gluant sucré pour le dessert.

Le Nouvel an chinois a ses traditions : histoire de digérer, on fait ensuite le tour du voisinage pour présenter ses voeux, puis on emmène les enfants à la foire. Dans la capitale où il fait froid mais parfois très beau, aujourd'hui les habitants s'essayent même au patin à glace sur les lacs gelés dans les parcs.

Cette année, tout le monde cherche à oublier la pandémie : cela fait deux ans que la majeure partie de la population a été privée de ces fêtes qui sont souvent le seul moment dans l'année où les étudiants, les ouvriers, les travailleurs migrants peuvent rentrer en province pour voir leur famille.

20 000 vols intérieurs supplémentaires

Aujourd'hui des foyers épidémiques se déclarent encore un peu partout dans le pays. Les autorités ont donc demandé aux Chinois de limiter leurs déplacements au strict minimum – certaines villes où sont regroupées des usines ont même offert des primes aux petites mains pour les inciter à ne pas bouger – mais dans les faits, les trajets ont pu se faire presque normalement.

Il y a même eu des trains et des avions supplémentaires (20 000 vols intérieurs en plus). Le ministère des transports annonce un nombre vertigineux : un milliard cent-quatre-vingts millions de trajets pendant cette période du nouvel an lunaire, qui représente la plus grande migration humaine du monde. Un milliard cent-quatre-vingts millions de trajets, ce chiffre repart à la hausse : 35.6% de plus que l'an dernier. C'est un indicateur important qui montre une volonté de tourner la page de la pandémie. Même si cela passe par des tests PCR à répétition (ils sont obligatoires dans les transports) voire des quarantaine imposées à l'arrivée dans certaines provinces.

Les applications anti-Covid vous suivent à la trace

Il y a aussi le risque aussi de se retrouver confiné du jour au lendemain. La Chine applique toujours la stratégie "zéro covid" : un seul cas détecté et sont des quartiers voire des mégalopoles entières qui sont confinées comme les 13 millions d'habitants de Xi'an, qui sont restés sous cloche du 22 décembre au 24 janvier, presque un mois. Impossible de tricher, les appli anti-covid vous suivent à la trace et sont directement reliées à votre photo et à votre numéro d'identité.

À Pékin, avec les Jeux Olympiques qui commencent le 4 février, c'est encore plus strict. La capitale est ultra-protégée, et même si les autorités ont imposé un "circuit fermé" pour séparer le public des athlètes, du personnel et des médias le retour des vacanciers dans la capitale après les fêtes est un gros point d’interrogation pour plusieurs millions de personnes : si elles sont positives, il leur sera impossible de rentrer, elle devront patienter.

Mais les perspectives à moyen terme sont positives et la Chine s'emploie à écrire le récit de la fin de la pandémie.

Année du tigre dans le zodiaque chinois ? L'animal apporte de nouveaux espoirs et plus particulièrement cette année le tigre d'eau, un félin qui agit avec prudence et ne flanche pas, même face aux évènements difficiles. La dernière année du tigre c'était en 2010 : cette année là, les vertus de puissance et de courage de l'animal à rayures avaient déjà permis à la Chine de devenir la deuxième puissance économique mondiale.