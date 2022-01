franceinfo junior. Comment se passe le Nouvel An chinois ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau

Dès le 31 janvier et toute la semaine, la Chine fête le Nouvel An. Sébastien Berriot, correspondant de franceinfo à Pékin, répond aux questions des élèves de la classe de CM1 de l’école élémentaire Eustache Varet de Violaines, dans le département du Pas-de-Calais.

"Bonjour, c'est Maélie, j'ai 9 ans et je sais qu'en Chine, on ne fait pas le Réveillon en même temps que chez nous. Pourquoi le Nouvel An chinois n'a-t-il pas lieu en même temps que le nôtre ?". Après cette première question, Constance demande, "Est-ce qu'ils mettent des décorations ? Comment ils le célèbrent ?".

"C'est quoi l'année du Tigre ?" Loanne sur franceinfo

Maélie reprend la parole, "Est-ce qu'ils font un gros repas comme nous pour le Nouvel An ?". Constance s'interroge, "Est-ce qu'avec le Covid, ça va être autant fêté ?"

