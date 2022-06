Khaby Lame, le tiktokeur le plus suivi au monde

Si vous avez un smartphone vous êtes forcément tombé sur lui un jour ou l'autre : grâce à ses vidéos parodiques, le Sénégalais Khaby Lame, 22 ans, est devenu le tiktoker le plus célèbre du monde avec plus de 142,8 millions abonnés.

Champion du monde des tiktokers... Sans jamais avoir prononcé un seul mot ! Khaby Lame, 22 ans, passe juste devant une jeune Américaine, Charli d'Amelio, habituée à truster la tête du classement. Son succès, il le doit d'abord à sa gestuelle et à ses expressions. Quand il se moque des tutoriels absurdes qui tournent sur les réseaux sociaux, il se contente de les mimer et termine toujours avec le même geste, paume des mains vers le ciel, sourire poli mais ironique et l'air de dire : Vous vous compliquez la vie, là, c'est tout bête en fait !

Une production minimaliste, sans aucune prétention, mais un langage universel, comme une commedia del arte version 2.0, qui fait hurler de rire les ados du monde entier.

Une vie de petits boulots

Khaby Lame est né au Sénégal. Il a un an seulement quand ses parents émigrent en Italie et se retrouvent dans un logement social à Chivasso, près de Turin. Il ne fait pas d'études mais vit de petits boulots : maçon, serveur, plongeur, mécanicien, laveur de vitre ou opérateur de machine outil. "Toute ma vie a été difficile, disait-il dans une interview à Brut le 25 mai 2022. Ça n'est pas rose tous les jours, mais il ne faut jamais s'arrêter au premier obstacle."

En 2020, pendant la pandémie, il est licencié et découvre TikToK où, par ennui, il commence à poster quelques vidéos. Sa notoriété explose seulement en quelques mois.

Partenariats avec Hugo Boss et Pepsi

Aujourd'hui, Khaby Lame est une star internationale. Il fait des vidéos avec les footballeurs Lionel Messi, Alessandro Del Piero ou la militante Greta Thunberg. Les plus grandes stars connaissent sa fameuse gestuelle. Devenu millionnaire, il s'est installé à Milan avec son agent qui gère ses contrats (partenariat avec Hugo Boss et Pepsi entre autres). Selon les sites spécialisés, il prend au moins 50 000 dollars par spot promotionnel.

Khaby Lame a aussi fait ses premiers pas sur le tapis rouge. Après la Mostra de Venise en 2021, on l'a vu en mai au festival de Cannes 2022, il était membre du jury dans la section dédiée aux tiktokeurs et l'on parle d'une future collaboration avec son idole, l'acteur américain Will Smith. Il est aussi au centre d'un roman graphique édité par Mondadori, Super Easy. Le tiktokeur a travaillé avec deux artistes de longue date de la bande dessinée, le dessinateur Pietro B. Zemelo et le scénariste Giulio D’Antona.

Il fenomeno mondiale dei social diventa un fumetto. In occasione dell'uscita del libro "Super easy", solo nei Mondadori Store aderenti e su https://t.co/WqPBpmshap puoi acquistare la copia del libro autografata personalmente da @KhabyLame.



➡ https://t.co/GUEJhdM74T pic.twitter.com/I5vHQ3LRim — Mondadori Store (@MondadoriStore) January 19, 2022

Le jeune Sénégalais, qui veut être acteur, n'a toujours pas la nationalité italienne mais a plusieurs fois répété qu'il "n'avait pas besoin d'un bout de papier pour savoir" qu'il était italien. Pas de polémique. Jamais. Ce n'est pas bon pour l'image. La seule fois où il a posté un message contre le racisme sur son compte instagram il a perdu en quelques secondes des milliers et des milliers d'abonnés. Et n'a jamais recommencé. Dans un univers de plus en plus bruyant où tout le monde donne son avis, son meilleur atout reste... le silence.