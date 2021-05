Khaby Lame, l’Italien le plus célèbre du réseau social TikTok a plus d’abonnés qu’il n’y a d’habitants en Italie

Khabane "Khaby" Lame, la star de TikTok aux plus de 62 millions d'abonnés. (CAPTURE D'ÉCRAN)

Son succès dépasse largement les frontières de notre voisin. Khabane "Khaby" Lame a 21 ans, et ses vidéos sur TikTok battent de nouveaux records tous les jours. Huit millions d’abonnés fin avril, 40 mi-mai, 58 mercredi matin puis 62 millions en fin de journée. Autrement dit, plus que le nombre d’habitants que compte l’Italie. D’où son surnom, "il fenomeno", lui qui fait désormais partie des 100 plus gros comptes du réseau social. Comment ? Avec de l’humour, de l’ironie, tout en silence, en mime, uniquement avec des gestes. Son créneau, c’est de reprendre les vidéos de trucs et astuces très populaires sur internet et de les tourner en dérision. Par exemple, cet internaute qui vous dit comment découper un citron avec un coupe-frites. Khaby Lame secoue la tête, sort un petit Opinel et fend son citron. Des démonstrations qu’il termine toujours avec la même moue, une sorte de sourire blasé devenu sa signature.

Cette ode à la simplicité lui vaut des centaines de millions de vues. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, met des petits pouces bleus à ses vidéos, et le footballeur star Alessandro Del Piero est venu le voir pour tourner un TikTok. Et lui-même est le premier surpris par sa soudaine célébrité. "L’ironie du sort, dit-il à 'La Stampa', c’est qu’on parle de moi partout dans le monde comme étant l’Italien de TikTok alors que je n’ai toujours pas la nationalité". Cela fait pourtant 20 ans qu’il vit en Italie. Il est arrivé en 2001 de Dakar, au Sénégal, alors qu’il avait à peine un an, dans les bras de ses parents venus pour raisons professionnelles s’expatrier en Italie. Une vie modeste dans la banlieue de Turin. Jusqu’à l’année dernière, lors du premier confinement, quand son employeur l’a licencié. C’est là qu’il s’est tourné vers TikTok et que sa vie a changé.

@khaby.lame From Idol to Uncle it’s just a moment, This apple is for you@alessandrodelpiero Da Idolo a Zio è un attimo, questa mela è per te. ##LearnFromKhabi ♬ suono originale - Khabane lame

"Désormais, explique-t-il au quotidien Corriere Della Sera, j’aimerais bien en faire mon métier, divertir les gens, les faire rire, et puis aider mes parents, mes amis et mon quartier, je leur dois tout". Autant de choses qui ne se voient pas dans ses vidéos, tournées principalement dans sa cuisine, elles sont universelles, compréhensibles par tous, quelle que soit la langue, le pays, le statut social. C’est ça qui fait son succès, cette universalité, mais aussi et surtout le message proposé : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.