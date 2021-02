Jamaïque : la peur d'une pénurie d'herbe au pays de la fumette

Certes la Jamaïque n'est pas le plus gros producteur de cannabis au monde. Elle est même très loin derrière le Maroc ou le Mexique. Mais elle est sans doute l'un de ceux où l'on fume le plus, question de culture. Aujourd'hui l'île s'inquiète. La production n'a jamais été aussi basse. Alerte aux ruptures de stock sur la "ganja" !

Deux explications. La première est climatique: l'an dernier, la saison des ouragans en mer des Caraïbes a été terrible. Les plantations ont été détruites par les vents, noyées sous les pluies... avant de subir une sécheresse hors norme.

L'épidémie de coronavirus est aussi en cause : avec un couvre-feu très strict à 18 heures, comme en France, les agriculteurs n'ont pas pu s'occuper de leurs champs la nuit, comme ils en ont l'habitude.

Dans certaines zones, il n'y a pas de route : il faut faire de très longs trajets à pied pour chercher l'eau au puits ou à la source et arroser les cultures. Pas simple quand les horaires sont contraints. Certains producteurs ont fini par tout arrêter.

Résultat, la production est en chute libre, un Jamaïcain explique qu'au lieu de produire 300 kilos comme il l'espérait, il ne pourra en fournir que 180, quasiment deux fois moins. Les pertes pour le secteur se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

En Jamaïque, la consommation de cannabis est légale depuis 2015 à des fins médicales, scientifiques - ou religieuses, pour les rastafaris notamment qui considèrent la ganja comme une herbe sacrée.

En-dehors de ces usages, la consommation récréative a elle été dépénalisée. On peut cultiver jusqu'à cinq plants par personne et avoir sur soi jusqu'à 56 grammes, sans risquer ni arrestation ni casier judiciaire.

Le gouvernement a distribué quelques dizaines de licences à des entreprises pour la culture, le transport et la transformation de la marijuana. Mais la production pour le marché légal est très encadrée, très contraignante, et au final assez peu importante, avec des prix élevés (le cannabis est vendu dans des herboristeries officielles).

NEW: Jamaica is seeking to reassure industry and public there is NO SHORTAGE of medical ganja in the regulated market on the island



“There has been no such report from CLA licensees and checks made with licensees have confirmed that there is no shortage” pic.twitter.com/r2ej9TD7ai