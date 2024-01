Israël : le retentissant succès d'une émission satirique à la télévision, sas de décompression d'un pays traumatisé depuis le 7-Octobre

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Depuis le début de la guerre avec le Hamas, une émission bat des records d'audience à la télévision israélienne. "Eretz Nehederet" ("Un pays merveilleux") est un programme comique, caustique, pilier du mardi soir depuis plus de 20 ans.

Eretz Nehderet est typiquement l’émission de télévision qui rassemble toute la famille dans le salon, avec les parents qui se demandent à chaque sketch si les comiques ne vont pas trop loin et les enfants qui rient à gorge déployée et entonnent en chœur des chansons devenus des tubes dans les cours de récréation. Dans un clip diffusé il y a un mois, par exemple, trois des principaux leaders du Hamas jouent au poker et boivent du champagne sur une moquette de billets de banque, dans une suite d’un hôtel de luxe.

Les hommes politiques israéliens en prennent aussi pour leur grade, comme Benyamin Nétanyahou représenté avec la peau orange, sortant d’une cabine de bronzage.

Même d’anciens otages ont participé à un sketch : Maya et Itay Regev, enlevés lors de la fête techno de Reïm puis libérés il y a près de deux mois, sont à l’arrière d’un taxi. Le chauffeur, un personnage récurrent de l’émission, leur demande s’ils étaient défoncés à l’ecstasy lorsqu’ils ont été capturés…

Une émission comique... et très politique

Depuis le début de la guerre, l’émission est diffusée sur internet, en anglais. Là aussi, les audiences ont fortement augmenté : 80 millions de vues sur YouTube, près de dix fois la population israélienne. Parmi les principales cibles : la BBC, la chaîne d’information britannique, et les étudiants de l’université de Columbia aux Etats-Unis : cheveux colorés en bleu et rose, ils portent le keffieh palestinien...

Les auteurs et comédiens d'Eretz Nehederet vont donc très loin, donnant l’impression de rire de tout, sans limites… Et pourtant, ils s’interdisent de critiquer l’armée israélienne et n’ont pas un mot pour les 24 000 morts recensés à Gaza par le ministère de la Santé du Hamas.