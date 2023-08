Guerre en Ukraine, tensions à l'est... La Pologne veut se doter de la plus grande armée d'Europe audio indisponible

Avec la guerre en Ukraine à ses frontières et le sentiment qu'elle pourrait être la prochaine sur la liste de la Russie, la Pologne a augmenté ses dépenses militaires depuis plus d'un an.

La Pologne dépense sans compter depuis le début de l'invasion russe. Pour renforcer son armée, mais aussi pour remplacer tout ce qu’elle a envoyé en Ukraine pour soutenir son voisin. Pour cela, Varsovie multiplie les contrats pour se fournir en matériel dernier cri. Elle a par exemple acheté des chars Abrams, ou encore des lance-roquettes HIMARS américains, des armes qui font leurs preuves en ce moment même, sur le terrain de guerre ukrainien.

Tous ces achats vont d'ailleurs être présentés pour la première fois au public lors du grand défilé militaire du 15 août. Les Polonais pourront alors voir que leur pays fait tout pour faire face à une potentielle agression russe, ou peut-être biélorusse. Depuis quelques semaines, la tension monte à la frontière. Les mercenaires de Wagner ont posé leurs valises à quelques kilomètres de la Pologne, des hélicoptères biélorusses ont pénétré l’espace aérien polonais, et l’afflux de réfugié a repris.

C’est aussi l’occasion pour le parti Droit et Justice au pouvoir de justifier que l’argent investi se matérialise de manière concrète. Si la Pologne dépense 4% de son PIB pour son armée, c'est plus que les États-Unis, c’est pour se défendre en cas d’agression. Avec ce défilé, le gouvernement espère bien marquer les esprits à deux mois et demi des grandes élections législatives.

Objectif : doubler son nombre de soldats

La Pologne a pour objectif de compter 300 000 soldats d’ici 2035, soit plus que tous les pays européens, ce qui veut dire que dans un peu plus de dix ans, elle est censée avoir plus que doublé ses effectifs militaires. Et c’est sur ce point que cela sera difficile de tenir la cadence, même si la guerre de l’autre côté de la frontière a fait naître un fort sentiment patriotique pour certains. D’autant plus que le chômage n’est pas particulièrement haut et le nombre d’habitants diminue chaque année dans le pays.

Pour tenir ses objectifs, la Pologne a lancé un grand programme de recrutement dans tout le pays, pour essayer d’inciter ceux qui ne se seraient pas encore engagés. Avec un salaire bien plus élevé que le Smic polonais, un 13e mois dès la première année de contrat, des vacances, des aides supplémentaires, le parti au pouvoir espère bien attirer les 150 000 soldats qui lui manquent pour atteindre son objectif de plus grande armée d’Europe.