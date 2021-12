Gabriel Boric ou le triomphe de la gauche au Chili

Il est jeune, 35 ans, ce qui fait de lui l'un des plus jeunes dirigeants du monde. Il avait d'ailleurs tout juste l'âge pour être candidat à la présidentielle. Gabriel Boric, en rupture avec la tradition centriste de ces dernières années, aspire à transformer son pays de manière radicale.

Veste sombre, chemise blanche sans cravate, il a promis dimanche 19 décembre toute une série de réformes en matière de santé, d'éducation et de retraites, autant de secteurs entièrement ou partiellement privatisés sous la dictature de Pinochet et qui laissent de côté les moins aisés.

#BoricPresidentedeChile @gabrielboric je donnerais le meilleur de moi même pour être à la hauteur de la confiance que vous m'avez faites, je n'oublierais pas : justice, vérité, respect pic.twitter.com/5UtOubJr8k — Ulyss (@achabus) December 20, 2021

"Ensemble, dit-il, nous ferons du Chili un pays plus juste et plus digne. Notre gouvernement aura les pieds dans la rue, les décisions ne seront pas prises à l'intérieur de quatre murs mais avec la population".

Héritier d'une politique ultra-libérale menée jusqu'en 1990, le Chili est devenu l'un des pays les plus inégalitaires au monde. 1% de la population capte plus de 25% des richesses. Gabriel Boric veut tourner la page du néo-libéralisme, instaurer un État-providence qui, dit-il, "parait assez évident vu d'Europe : garantir que chacun ait les mêmes droits sociaux, quel que soit l’argent qu’il a dans son portefeuille”.

Aura-t-il les moyens de ses ambitions ? Ce sera difficile, d'abord sur le plan politique : le parlement est très fragmenté, aucun camp n'a la majorité, pas même sa coalition qui compte dans ses rangs le Parti communiste. Il va devoir beaucoup négocier avec l'opposition. Sur le plan économique il ne sera pas aidé non plus : l'an prochain la croissance s'annonce faible, encore impactée par le coronavirus.

Leader étudiant

Gabriel Boric porte l'espoir de tous les Chiliens qui se sont massivement soulevés contre le gouvernement il y a deux ans pour réclamer une société plus juste. Ceux de la classe moyenne notamment, qui n'acceptent plus de devoir s'endetter pour payer leur retraite, leurs médicaments et la scolarité de leurs enfants. Il sait de quoi il parle : il y a dix ans, quand il était encore sur les bancs de la fac de droit à Santiago, avant d'être élu député, il avait pris la tête de la Fédération des étudiants et participé au grand mouvement pour une réforme du système éducatif.

Sa victoire est évidemment saluée par toutes les figures de gauche, en Argentine, au Pérou, à Cuba, au Venezuela, mais aussi par les présidents de droite et de centre-droit. Gabriel Boric, qui a tatoué sur son bras le dessin d'un phare éclairant une île déserte, rappelle souvent qu'il vient de la ville de Punta Arenas, au sud de la Patagonie, dans le détroit de Magellan, "là où le monde commence, là où toutes les histoires et l’imagination se rejoignent". Il prendra officiellement ses fonctions le 11 mars.