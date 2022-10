Etats-Unis : les élections de mi-mandat se disputent à coups de millions de dollars de publicités politiques

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

La course aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis se disputent à coups de millions, voire de milliards de dollars, investis dans de la publicité. Candidats démocrates et républicains redoublent d'efforts pour convaincre les électeurs à dix jours du scrutin, le mardi 8 novembre. Déjà sept milliards de dollars ont été dépensés, rien qu'en messages publicitaires.

>> Etats-Unis : le mari de Nancy Pelosi, la cheffe des démocrates au Congrès, agressé à leur domicile

C'est presque deux fois plus que le total des midterms de 2018. Sans surprise, c'est dans les États les plus disputés que la facture est la plus salée. En Georgie, par exemple, près de 80 millions de dollars de publicités ont été diffusées uniquement pour la course au Sénat depuis début septembre.

Messages chocs et attaques personnelles

Les deux partis politiques ont leurs thèmes fétiches. Côté démocrate, c'est le droit à l'avortement. Dans l'une des publicités, on voit une femme arrêtée par la police devant sa famille pour avoir recouru à l'IVG. Un message choc en Californie. C'est loin d'être le seul. Du côté des républicains, ce sont les impôts, l'inflation et le crime qui sont les thèmes préférés.

Les différents candidats n'hésitent pas également à descendre un peu dans le caniveau de la politique avec des attaques personnelles dans chacun des deux camps. Ce n'est pas toujours de très bon goût. La moitié des publicités diffusées sont perçues comme des messages négatifs, avec une différence majeure toutefois entre les deux camps. Les démocrates attaquent leurs opposants au niveau local, tandis que les républicains s'en prennent surtout au président américain Joe Biden ou à la cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi.

Western politique à l'écran

80 millions de dollars ont été dépensés contre ces deux figures politiques depuis septembre, comme en Arizona, où une publicité digne d'un western est diffusée. On y voit un duel de cow-boys, remporté par le candidat républicain contre "le vieux Joe" et "la folle Pelosi", comme ils sont surnommés ici. Tout cela vous donne une idée de l'ambiance à dix jours des midterms. D'ici là, les candidats vont continuer à saturer les écrans et à jeter de l'huile sur le feu dans un pays déjà ultra divisé.