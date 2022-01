En Chine, la loi punit les parents d'enfants mal éduqués

Depuis le premier janvier 2022, c'est le Parti communiste chinois qui montre la voie en matière d'éducation familiale. Et quand les parents n'élèvent pas correctement leurs enfants, ce sont eux qu'il remet dans le droit chemin. La panoplie des sanctions prévue par la loi est assez dissuasive : les parents dont les enfants font des (grosses) bêtises doivent suivre des stages de "rééducation". Ils risquent au minimum une amende de 135 euros, au maximum cinq jours de prison.

L'école buissonnière sanctionnée

La liste des infractions est assez hétéroclite. Par exemple, si un collégien ou un lycéen sèche trop souvent les cours, ses parents peuvent être sanctionnés... Même chose pour le fait de consommer de la drogue, de jouer à des jeux d'argent ou de consulter des contenus pornographiques.

La lecture de médias interdits par le pouvoir est également concernée, autant dire la plupart des journaux et sites étrangers comme Facebook, Twitter ou Google, inaccessibles en Chine sans VPN. Sans oublier la pratique abusive des jeux vidéo, cet "opium spirituel et technologique" dont la pratique est déjà encadrée par l'Etat, autorisée uniquement du vendredi au dimanche.

#Chine Les parents chinois sont divisés sur la nouvelle loi sur « l'éducation familiale », qui leur ordonne d'alléger la pression scolaire sur les enfants @scmpnews

pic.twitter.com/80kDVq5buP — AsieNews (@AsiaNews_FR) October 25, 2021

Des groupes de surveillance vont être créés dans les villages ou les communautés pour vérifier que les mineurs respectent bien la loi et dans le cas contraire, dénoncer leurs parents à la justice. C'est un procureur qui doit prononcer les santions.

Xi Jinping et l'éducation idéologique

Officiellement, ces mesures doivent aider les parents en difficulté éducative et permettre de lutter contre l'augmentation de la délinquance chez les jeunes

En réalité, cette intrusion dans la sphère privée vise surtout à renforcer le contrôle moral et idéologique de la population. Car cette loi sur "l'éducation familiale" destinée à "améliorer le bonheur familial et l'harmonie sociale" a aussi pour objectif de "perpétuer la belle tradition de la nation chinoise et de cultiver les bâtisseurs et les successeurs socialistes". Elle est d'ailleurs parfois reçue avec septicisme par les familles elles-mêmes.

Now the govt tells you how to teach your kids. #China's first law on family education instructs parents to become responsible guardians - Global Times https://t.co/zHrQPG8mYP — Nate (@570mph) January 4, 2022

C'est aussi la marque du président Xi Jinping. Celui qu'on présente comme le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao a relancé le culte de la personnalité tout en donnant un grand coup d'accélérateur à l'éducation idéologique. Phénomène ancien en Chine, mais qui aujourd'hui fait partie du programme scolaire au même titre que les mathématiques ou les sciences. Depuis septembre, les enfants chinois sont déjà abreuvés dès l'école primaire de la pensée de Xi Jinping. Il sera désormais du devoir des parents de s'assurer que les leçons sont bien retenues.

Xi Jinping veut une génération de jeunes chinois formatés, nationalistes, tout acquis à sa cause comme à celle du parti-État : il prépare le terrain pour sa réélection prévue à l'automne 2022 par le congrès du parti.