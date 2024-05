Élections en Afrique du Sud : après 30 ans de règne, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, risque de perdre sa majorité absolue

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Les Sud-africains sont appelés aux urnes pour élire leurs députés mercredi 29 mai et le Congrès National Africain (ANC), qui domine la vie politique depuis 30 ans pourrait ne pas obtenir la majorité. À la fin de l'apartheid en 1994, l'ANC fait un triomphe, Nelson Mandela, l'ancien prisonnier de Robben Island, héros national et Prix Nobel de la Paix, devient le premier président noir du pays.

Dans les années qui suivent, l'Afrique du Sud se développe, elle devient un pays riche, le plus riche même du continent. Mais les successeurs de Nelson Mandela, tous issus de l'ANC, multiplient les erreurs, ils se révèlent notamment incapables de corriger les déséquilibres économiques hérités de la ségrégation raciale.

Le pays le plus inégalitaire au monde

Selon la Banque mondiale, la nation arc-en-ciel est aujourd'hui la plus inégalitaire au monde. Le taux de chômage de l'ensemble de la population est à 32%, mais dans le détail, c'est 40% chez les noirs, 7% seulement dans la minorité blanche. Dans le secteur agricole, la réforme n'a rien changé, 60% des terres sont encore cultivées par les Blancs.

🇿🇦 "L'Afrique du Sud aujourd'hui est le pays où les inégalités sont les plus importantes dans le monde".



Sur Afrique 360°, Koffi Kouakou @Wits_WSG explique pourquoi les inégalités sociales seront un des principaux défis pour le prochain gouvernement.https://t.co/MErOEEonaj — Crisis Group (@CrisisGroup) May 28, 2024

Autre exemple, l'échec de ce qu'on appelle le "Black Economic Empowerment", une politique de discrimination positive. Au final, seuls les membres de l'ANC s'enrichissent en accédant notamment au capital des grandes entreprises et, à partir de 2009, avec l'arrivée au pouvoir de Jacob Zuma, la corruption se généralise au plus haut niveau de l'État.

Eau et électricité défaillantes

Conséquence de la corruption endémique, la compagnie nationale d'électricité Eskom est incapable de fournir du courant en continu : les Sud-Africains ont dû s'habituer à vivre avec les coupures, jusqu'à 12 heures par jour, il y a encore quelques mois. L’eau elle non plus n'est pas toujours présente au robinet.

Élément Terre - Le manque d'eau: ferment de la colère anti-ANC à la veille des élections en Afrique du Sud

➡️ https://t.co/ThXtJRH1v0 pic.twitter.com/0GsBqwf43s — FRANCE 24 Français (@France24_fr) May 28, 2024

Tout cela a un impact sur la croissance, qui sera encore inférieure à 1% en 2024, selon les prévisions. De quoi entamer la confiance de la population dans l'ANC, qui n'a pas su non plus enrayé la hausse de la criminalité : 130 viols et 80 meurtres par jour, sur les trois derniers mois de 2023.

Les "nés libres" ne veulent pas d'un parti du passé

Aujourd'hui, le parti s'engage à créer des emplois et à stimuler les investissements et pour sauver la mise, il met surtout l'accent sur tous les progrès sociaux réalisés en trente ans.

Heureux de vous annoncer la sortie de mon livre sur l'Afrique du Sud, cette #AfriqueduSud post-#Mandela, celle des "nés libres" qui tentent de s'offrir un futur dans un pays encore trop traumatisé par son passé, merci à @LTwerly et @ed_NEVICATA pic.twitter.com/QQtRCsoG8C — Sébastien Hervieu (@Seb_Hervieu) June 2, 2020

Mais les plus jeunes, notamment ceux qui sont "nés libres", après le régime de l'Apartheid, qui représentent plus d'un tiers de l'électorat et n'ont connu que ses fiascos, ne se font pas d'illusions. Eux ne voteront pas ANC, considéré comme incompétent et relégué au rang de parti du passé.