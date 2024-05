Dubaï : la ville la plus riche du Moyen-Orient se situe à la 21e place du classement mondial

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Dubaï est connue pour être la ville la plus "bling-bling" du Moyen-Orient. Elle abrite 212 millionnaires, possédant plus de 100 millions de dollars, et 15 milliardaires, selon le dernier rapport annuel du cabinet anglais Henley and Partners, paru jeudi 9 mai. La cité émiratie pointe à la 21e place des 50 villes les plus riches au monde, le trio de tête étant New York, San Francisco et Tokyo.

Au Moyen-Orient, Dubaï écrase la concurrence. Dans le classement,Tel Aviv en Israël est la seule autre ville de la région à figurer, avec une modeste 47e place. Ce n'est pas le pétrole qui a fait la fortune de la ville mais sa position de carrefour touristique, commercial et financier international.

Une fiscalité "douce" et une part sombre

Dubaï est une véritable tour de Babel dotée d'un méga aéroport. Celui-ci peut accueillir actuellement 120 millions de passagers par an. Il sera bientôt remplacé par une nouvelle plateforme aéroportuaire, d'une capacité de 260 millions de passagers. Le futur aéroport Al Maktoum sera le plus grand au monde.

Grâce à sa fiscalité douce, Dubaï est une machine à "cash" qui attire les grandes fortunes de la planète, notamment venant de Russie, d'Inde, de Chine ou encore d'Afrique. Des ultras-riches qui investissent notamment dans l'immobilier. Les ventes de villas de luxe d'au moins 10 millions de dollars ont doublé en 2023.

Et puis, il y a la part sombre de la richesse de Dubaï, dont une partie provient de trafics internationaux. Cette ville monde est aussi un refuge pour les narcotrafiquants et les groupes criminels, selon un récent rapport d'Europol.

Abou Dhabi, Jeddah et Riyad dans le sillage de la course à la richesse

Au Moyen-Orient, d’autres villes ambitionnent de rivaliser avec la richesse de Dubaï. Le rapport du cabinet Henley and Parners cite Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, voisine de Dubaï, qui pourrait devenir le prochain pôle de multimillionnaires du Golfe persique.

Les regards se tournent surtout vers l'Arabie saoudite et Jeddah, sur la mer Rouge. C'est une "ville à surveiller" en termes de nombre d'ultra-riches, selon le rapport du cabinet anglais. Enfin, il y a Riyad, la capitale du royaume, qui est entrée, elle aussi, dans la course à la richesse avec une augmentation de 40% de ses millionnaires au cours de la dernière décennie.