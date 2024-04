Pluies et inondations catastrophiques à Dubaï : la faute à la géo-ingénierie ?

Tous les samedis on décrypte les enjeux du climat avec François Gemenne, professeur à HEC, président du Conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme et membre du GIEC.

Retour cette semaine sur les inondations dantesques qui ont touché Dubaï et plusieurs autres pays du Golfe, notamment Oman, où elles ont fait 19 morts. Et en particulier sur cette polémique qui prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux, selon laquelle ce sont les Emirats eux-mêmes qui auraient déclenché ces pluies torrentielles.

François Gemenne : c’est une théorie qui circule pas mal, et qui pointe le rôle de la géo-ingénierie dans ces inondations : ces pluies torrentielles seraient dues à une opération de géo-ingénierie qui aurait mal tourné. Les Emirats arabes unis auraient voulu faire pleuvoir artificiellement à l’aide d’une technique d’ensemencement des nuages par avion, et l’opération ne se serait pas passée comme prévu.

L’ensemencement des nuages est une technique assez simple, en réalité, qui consiste à répandre dans les nuages différentes substances, comme de l'iodure d'argent ou des cristaux de sel, pour déclencher des précipitations. C’est une technique communément utilisée pour lutter contre les sécheresses, par exemple.

Et ce serait cette technique qui aurait déclenché ces inondations catastrophiques ?

Les experts sont très réservés. D’abord le gouvernement émirati assure évidemment qu’il n’a pas mené une telle opération, et surtout, on rappelle que les précipitations étaient prévues par les modèles météorologiques. En tout état de cause, il semble improbable qu’un ensemencement de nuages ait pu, à lui seul, déclencher de telles pluies. On regarde plutôt du côté du changement climatique, puisqu’une atmosphère plus chaude est également plus humide : pour chaque degré de température supplémentaire, la teneur en eau de l’atmosphère augmente de 7%.

La polémique vient d’abord du fait que ces inondations sont très inhabituelles à Dubaï, et aussi du fait que les Emirats Arabes Unis ont régulièrement recours à cette technique, depuis une vingtaine d’années. Mais ce ne sont pas les seuls, de très nombreux pays s’y adonnent aussi, pour lutter contre les sécheresses, ou simplement pour faire pleuvoir avant des grands événements.

"La Chine l’a fait avant les Jeux olympiques de Pékin pour faire baisser la pollution atmosphérique. En France on le fait aussi, pour lutter contre le risque de grêle sur les vignobles." François Gemenne sur franceinfo

C’est assez basique, il s’agit simplement de déclencher une réaction chimique. Il y a d’autres techniques encore plus avancées : on appelle ça la géo-ingénierie, c’est-à-dire la manipulation artificielle du climat. On distingue généralement deux types de techniques : celles-qui visent à capturer le dioxyde de carbone qui est contenu dans l’atmosphère, et celles qui visent à modifier le rayonnement solaire, c’est-à-dire à réduire la quantité de rayonnement solaire absorbée par la Terre.

Tous les projets ne sont évidemment pas au même stade de développement, et ne présentent pas les mêmes risques

Il y a des projets relativement inoffensifs : peindre en blanc les toits les immeubles pour qu’ils reflètent davantage les rayons du soleil, par exemple, ou augmenter la teneur en carbone des sols grâce à du charbon organique, du biochar. Mais il y en a d’autres qui semble tout droit sortis d’un film de James Bond, et qui sont évidemment très controversés : fertiliser artificiellement les océans, injecter des aérosols dans la stratosphère, comme des particules de souffre, ou même carrément installer des miroirs dans l’espace.

Pour le moment il n’y aucun cadre réglementaire, et donc ça veut dire que c’est autorisé. Le seul embryon qui existe, c’est une réflexion en cours au sein de la Commission sur le dépassement climatique, une commission de haut-niveau mise en place au sein du Forum de Paris pour la Paix et présidée par Pascal Lamy, l’ancien directeur de l’OMC. Mais pour l’heure, n’importe qui peut y avoir recours, littéralement, y compris des individus privés.

Cela pose évidemment de très lourdes questions : sur la maturité des technologies et le contrôle de leurs effets secondaires, et puis aussi bien entendu des questions de sécurité. Une note récente de l’Observatoire Climat et Défense pointait le risque que ces technologies ne soient utilisées à des fins hostiles, ou ne donnent lieu à des désaccords sur leurs modalités de déploiement. Il y a aussi le risque que ces techniques ne soient utilisées comme un prétexte pour ne pas réduire nos émissions.

"Il y a évidemment une question éthique fondamentale : a-t-on le droit de manipuler artificiellement le climat ?" François Gemenne sur franceinfo

Certains diront qu’on s’improvise démiurges, et que c’est une ligne rouge indépassable. D’autres, au contraire, diront que le changement climatique en lui-même est déjà une manipulation artificielle du climat, et que la géo-ingénierie est un moindre mal. Pour réfléchir à ces questions, il y a un livre que je vous conseille, c’est une histoire des Schtroumpfs : Le Schtroumpfeur de Pluie, publié en 1969. Je ne vous raconte pas l’histoire, mais tout y est, vous verrez.