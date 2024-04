En images Des pluies torrentielles paralysent Dubaï et plongent les Emirats arabes unis dans le chaos

De fortes pluies frappent les Emirats arabes unis et leur capitale économique, Dubaï, depuis dimanche 14 avril. D'énormes files se sont formées mardi sur des autoroutes à six voies dont certains tronçons ont été submergés, ce pays désertique ayant enregistré 254 millimètres de pluie en une journée, soit l'équivalent de près de deux ans de précipitations. Ces pluies sont les plus importantes jamais enregistrées par cet Etat du Golfe depuis le début des relevés en 1949, selon les autorités.

A Dubaï, où les infrastructures ne sont pas conçues pour absorber autant d'eau, de nombreuses routes étaient inondées, ainsi que des supermarchés ou encore des stations de métro. Par précaution, les écoles sont restées fermées mercredi, pour le deuxième jour consécutif, alors que de nouvelles fortes pluies sont attendues.

Des automobilistes roulent dans une rue inondée après de fortes pluies à Dubaï, aux Emirats arabes unis, le 17 avril 2024. (GIUSEPPE CACACE / AFP)

Les voyageurs ont été invités à ne pas se rendre à l'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde en termes de trafic international, "sauf en cas d'absolue nécessité". "Les vols continuent d'être retardés et détournés. (…) Nous travaillons d'arrache-pied pour rétablir les opérations le plus rapidement possible dans des conditions très difficiles", a déclaré un porte-parole du gestionnaire de l'aéroport. Mardi, des dizaines de vols avaient été retardés, annulés ou détournés.

Plusieurs victimes aux Emirats et à Oman

La compagnie aérienne Emirates, fleuron de Dubaï, a suspendu les enregistrements mercredi, en raison des difficultés d'accès à l'aéroport pour le personnel et les passagers, les routes étant bloquées et certains services de métro suspendus. Des images de pistes d'atterrissage complètement inondées, devenues virales sur les réseaux sociaux, témoignent de l'ampleur des inondations.

DXB lake (airport). I think they need some sea planes. pic.twitter.com/wzP7L4Q9aO — Jamie Smith (@jamiebsmith) April 16, 2024

Friederike Otto, maîtresse de conférences en sciences du climat au Grantham Institute de l'Imperial College de Londres, juge "très probable" que le réchauffement climatique ait joué un rôle dans l'intensité de ces précipitations. "Il est très probable que les pluies meurtrières et destructrices à Oman et Dubaï aient été rendues plus fortes par le changement climatique provoqué par l'homme", a déclaré la climatologue britannique.

Des Dubaïotes se retrouvent obligés de sortir de leur voiture sur une route inondée à la suite de fortes pluies aux Émirats arabes unis, le 16 avril 2024. (STRINGER / ANADOLU / AFP)

Dans un message publié sur X, le Centre national de météorologie des Emirats arabes unis appelle "les habitants à prendre toutes les précautions et à rester à l'écart des secteurs inondés". Au moins une personne a péri dans le pays, un homme de 70 ans dont la voiture a été emportée.

D'autres Etats du Golfe ont également été endeuillés. A Oman, au moins 18 personnes sont mortes dans les intempéries. Neuf écoliers et trois adultes sont morts emportés par des crues soudaines, alors qu'ils étaient dans leur voiture, rapportait l'agence de presse ONA dimanche. Mardi, le corps d'un enfant a également été découvert.